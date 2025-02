Uma experiência única! Filme no Prime Video, com Johnny Depp e Christian Bale, é pura emoção do início ao fim

Explorar a mente de um criminoso é tentar desvendar o abismo que separa um homem comum de alguém que rompeu os laços cívicos e abraçou a transgressão. Não há espaço para romantizar essa escolha, mas é inegável que o amor pode humanizar até o mais temido dos fora da lei. No entanto, John Herbert Dillinger Junior, um dos ladrões de banco mais infames dos Estados Unidos nos anos 1930, provou que nem mesmo o amor seria capaz de redimi-lo.

Morto aos 31 anos em 1934, Dillinger deixou como legado um misto de fascínio e repulsa, especialmente pela forma como foi retratado em “Inimigos Públicos” (2009). Dirigido por Michael Mann, o filme oferece um retrato complexo de um homem cuja brutalidade coexistia com um romantismo inesperado, atraindo a simpatia do público enquanto mergulhava na escuridão de seu coração.

A história de Dillinger é marcada por uma batalha interna para justificar sua vida de crimes, como se quisesse escapar do estigma de vilão. Johnny Depp encarna o papel com uma convicção inquietante, transmitindo as nuances de um homem moldado por traumas de infância. Criado sob um lar desestruturado e marcado pela perda precoce da mãe, Dillinger encontrou no crime uma forma de reafirmar sua independência.

A primeira prisão, em 1924, após roubar cinquenta dólares, abriu caminho para sua ascensão como um dos maiores assaltantes de banco do país. Ao lado de Harry Pierpont e Russel Clark, figuras influentes no submundo do crime, Dillinger construiu sua lenda, um ícone paradoxal que, ao roubar bancos e poupar correntistas, foi aclamado como um Robin Hood moderno — ainda que essa faceta fique apenas subentendida na narrativa de Mann.

Michael Mann escolhe focar no auge da notoriedade de Dillinger, destacando o jogo de poder entre ele e Melvin Purvis, o obstinado agente do FBI vivido por Christian Bale. A complexidade emocional do protagonista é intensificada pela presença de Billie Frechette, interpretada por Marion Cotillard, cuja vulnerabilidade contrasta com o desespero crescente de Dillinger. A relação entre os dois não apenas humaniza o criminoso, mas também serve como contraponto à violência que permeia sua vida.

A fotografia de Dante Spinotti resgata o charme sombrio do cinema noir, criando uma atmosfera que transporta o público para a Era de Ouro de Hollywood. A referência a “Vencido pela Lei” (1934), em meio à narrativa, adiciona uma camada metalinguística ao filme, ecoando a trajetória de Dillinger e questionando as fronteiras entre herói e vilão. O desfecho, com a morte de Dillinger numa emboscada controversa, reflete a ambiguidade moral que marca toda a sua história, revelando um homem que, apesar de tudo, nunca deixou de encarar a vida como um espetáculo trágico.