Excluído das principais premiações, um dos filmes mais amados pelos críticos em 2025 está no Telecine

Em “Sorry, Baby“, dirigido por Eva Victor, acompanhamos Agnes (interpretada pela própria diretora), uma professora de literatura que tenta retomar a própria vida após um evento traumático que nunca é plenamente acolhido por quem está ao redor. A história se passa em Fairpoint, uma faculdade de artes na Nova Inglaterra, onde tudo continua funcionando normalmente, aulas, reuniões, prazos, enquanto Agnes lida, sozinha, com algo que interrompeu seu ritmo. O filme parte desse descompasso: o mundo segue, mas ela não consegue acompanhar.

Agnes vive isolada em uma casa no campo, com um gato e uma rotina reduzida ao essencial. Ela dá aulas, corrige trabalhos, responde o necessário e evita qualquer conversa que ultrapasse o superficial. Não há um colapso visível, mas um esforço constante para manter as coisas funcionando, e isso, aos poucos, vai cobrando um preço. Cada tarefa simples vira uma negociação interna. Continuar trabalhando garante que ela não perca espaço na faculdade, mas também impede que ela pare para entender o que aconteceu.

A chegada de uma antiga amiga

A dinâmica muda quando Lydie (Naomi Ackie), sua antiga amiga da pós-graduação, aparece para visitá-la. Vinda de Nova York, Lydie traz uma novidade: está grávida. A notícia muda o clima imediatamente. Não porque exista conflito entre elas, mas porque a vida de uma claramente avançou, enquanto a da outra parece travada. Ainda assim, Agnes aceita a presença da amiga como uma chance de reconexão, mesmo sem saber exatamente o que fazer com isso.

O reencontro reativa memórias da época em que as duas dividiam ambições dentro da própria Fairpoint. Elas eram jovens, cheias de planos, e acreditavam que o futuro estava bem desenhado. Revisitar esse passado não traz conforto. Pelo contrário: evidencia o quanto Agnes se distanciou daquela versão de si mesma. As lembranças entram quase como interrupções no presente, dificultando ainda mais qualquer tentativa de reorganização.

Tentativa de se manter bem

Mesmo assim, há momentos de leveza. Agnes tenta usar o humor como uma forma de manter o controle das situações. São comentários rápidos, pequenas ironias, desvios de assunto, estratégias que funcionam por alguns instantes. Em certas cenas, as duas conseguem rir, recuperar uma intimidade antiga. Mas o efeito não dura muito. Quando a conversa se aproxima do que realmente importa, o silêncio volta a dominar. E ele pesa.

Lydie, por sua vez, não pressiona de forma agressiva, mas também não ignora completamente o que percebe. Existe uma tentativa de aproximação, de abrir espaço para que Agnes fale. O problema é que Agnes não consegue transformar o que sente em algo comunicável. Ela ensaia, recua, muda de assunto. A presença da amiga cria uma oportunidade concreta de apoio, mas também traz um risco: o de ter que encarar o que até então estava sendo evitado.

Tensão silenciosa

O filme trabalha com esse tipo de tensão silenciosa. O foco está nas pequenas decisões: falar ou não falar, ficar ou sair, lembrar ou evitar. E cada escolha tem um efeito. Ao se fechar, Agnes mantém controle, mas se afasta de qualquer possibilidade de ajuda. Ao se abrir, ainda que parcialmente, ela perde esse controle, mas ganha a chance de dividir o peso.

A direção de Eva Victor acompanha tudo isso com atenção aos detalhes. A câmera observa mais do que explica, muitas vezes deixando ações incompletas ou conversas interrompidas. Esse ritmo mais contido não é gratuito: ele reflete exatamente o estado da personagem. O tempo parece irregular, às vezes lento demais, às vezes rápido demais, como acontece quando alguém tenta seguir em frente sem estar pronto.

Agnes não resolve tudo, não reorganiza completamente a própria vida, nem encontra uma resposta clara para o que viveu. O que muda é mais sutil: a presença de Lydie quebra o isolamento absoluto. Pela primeira vez, alguém testemunha, ainda que parcialmente, o que ela está passando. E isso, por menor que pareça, altera seu estado. Agnes continua em movimento, lento, hesitante, mas agora menos solitário.