Divertido e misterioso: thriller investigativo deixaria até Agatha Christie intrigada

Sob a direção de Alessandro Genovesi, “7 Mulheres e um Mistério” entrelaça elementos de suspense e comédia para construir uma narrativa instigante, onde o confinamento de sete mulheres em uma mansão transforma um assassinato em um campo fértil para revelações inesperadas. Em vez de seguir rigidamente a estrutura convencional de um thriller investigativo, o filme redireciona o foco para os vínculos, tensões e fragilidades que emergem das interações entre as personagens. O resultado é uma trama que oscila entre o enigma do crime e o desvendamento das emoções humanas, conduzida com uma fusão calculada de mistério e humor.

A história se desenrola dentro dos limites de uma casa luxuosa, onde as protagonistas se veem forçadas a conviver enquanto tentam compreender o assassinato de Marcello, figura ausente que se torna o centro do enigma. No entanto, mais do que a busca pelo culpado, a narrativa se dedica a expor as máscaras e contradições de cada mulher presente. A investigação não oficial que se inicia desenterra ressentimentos, segredos e alianças instáveis, transformando o espaço fechado da mansão em um tabuleiro emocional onde cada movimento revela facetas ocultas de suas personalidades.

A estética do filme se afasta do realismo austero típico de produções do gênero e assume uma identidade visual marcante. A fotografia de Federico Masiero brinca com cores vibrantes e composições estilizadas, conferindo ao longa um ar de fábula moderna, com nuances que remetem ao universo de animações voltadas ao público adulto. Esse recurso estilístico não apenas cria um contraste intrigante entre a seriedade do crime e o tom satírico da história, mas também suaviza as tensões dramáticas, permitindo que o humor se infiltre nas situações mais insólitas sem diluir a carga de suspense.

As atuações elevam a experiência, com um elenco que dá profundidade às personagens sem recorrer a caricaturas. Ornella Vanoni, como a matriarca Rachele, e Margherita Buy, em um dos papéis centrais, conduzem a narrativa com performances que transitam entre o exagero teatral e a sutileza emocional, conferindo autenticidade aos embates verbais e às alianças instáveis que se formam ao longo da trama. O trabalho de direção evidencia um olhar apurado sobre as dinâmicas femininas, permitindo que as interações se desenrolem de maneira orgânica, ora revelando cumplicidade, ora acentuando disputas e ressentimentos latentes.

Mais do que um simples jogo de dedução, “7 Mulheres e um Mistério” transforma a resolução do crime em um pretexto para examinar as complexidades das relações humanas. O roteiro, carregado de ironia e momentos de tensão bem dosados, evita simplificações e convida o espectador a uma experiência que transcende o mistério inicial, conduzindo-o por um labirinto de emoções e descobertas. Com uma abordagem inventiva e um estilo visual singular, Genovesi entrega um filme que se destaca dentro do cinema italiano contemporâneo, equilibrando inteligência narrativa e apelo estético com rara habilidade.