Considerado o melhor suspense de 2024, filme tem melhor papel de Hugh Grant no cinema desde “Magnatas do Crime”

Sophie Thatcher tem uma beleza impactante, e são seus traços fortes e sombrios que nos introduzem em “Herege”, um dos suspenses mais aclamados de 2024, que traz Hugh Grant em um papel incomum em sua carreira. No centro da trama, temos três personagens essenciais: a Irmã Barnes, interpretada por Thatcher; a Irmã Paxton, vivida por Chloe East; e o enigmático Sr. Reed, papel de Grant. Esse trio formidável conduz a narrativa de maneira tensa e envolvente, resultando em uma experiência fílmica marcante. Confesso que fiquei transtornada com a excepcional qualidade das atuações.

Barnes e Paxton são missionárias da Igreja do Sétimo Dia. Elas percorrem bairros batendo de porta em porta, seguindo uma lista de contatos previamente identificados pela igreja como potenciais interessados. Guiadas por uma relação de nomes enviada por WhatsApp, chegam à casa do Sr. Reed, onde acreditam que serão recebidas por um possível convertido.

O filme, dirigido pelos cineastas Scott Beck e Bryan Woods, enfatiza desde o início os contrastes entre as duas jovens missionárias. Barnes, com seus cabelos escuros e olhar enigmático, carrega uma aura de mistério e experiência. Seu semblante sério sugere que já enfrentou situações difíceis no passado, tornando-a naturalmente cautelosa. Seu figurino, composto por roupas escuras e sem estampas, reforça sua seriedade, racionalidade e maturidade emocional.

Em contrapartida, Paxton tem uma voz doce e infantil, veste roupas claras e floridas e é loira, elementos que ressaltam sua ingenuidade, doçura e inexperiência. Ela se mostra otimista e despreparada para enfrentar possíveis situações de risco, diferentemente de Barnes, que parece sempre um passo à frente.

Quando batem à porta de Reed, são recebidas por um homem cordial, que as convida a entrar sob o pretexto de que sua esposa está na cozinha preparando uma torta de mirtilo. Essa aparente hospitalidade as faz baixar a guarda, sem imaginar que algo terrível está prestes a acontecer. O debate religioso que se inicia é, a princípio, amistoso e envolvente, mas logo se transforma em uma discussão desconfortável e intimidadora, conforme Reed passa a questionar com incisividade a fé das missionárias.

Não demora para que elas percebam que estão presas dentro da casa do Sr. Reed, capturadas em uma armadilha psicológica. Ele as submete a um jogo mental perverso, no qual precisa convencê-las de que tudo na religião é uma farsa. Os diálogos se tornam cada vez mais afiados, desafiando não apenas as personagens, mas também os espectadores a refletirem sobre crenças e verdades absolutas. A tensão cresce exponencialmente, tornando o filme um verdadeiro campo de batalha ideológico.

Beck e Woods não querem apenas testar a fé das protagonistas, mas também provocar o público a questionar suas próprias convicções. O filme desafia a ideia de se aceitar o que é ensinado sem questionamento e instiga a necessidade de pensar de forma independente. A narrativa é construída com diálogos minuciosamente elaborados e sequências envolventes, que mantêm o espectador em estado de alerta do início ao fim.

O ritmo se intensifica progressivamente, como uma chaleira prestes a entrar em ebulição. A construção das cenas é precisa e desafiadora, criando um suspense psicológico implacável. No entanto, o desfecho decepciona: o filme, que até então se sustentava de forma brilhante, tropeça em incoerências narrativas. O final parece apressado e pouco convincente, destoando da trama cuidadosamente arquitetada. É uma pena, já que a história caminhava para um desfecho memorável.

Hugh Grant está fenomenal como o diabólico e manipulador Sr. Reed, entregando uma atuação que foge completamente de seus papéis tradicionais. Sophie Thatcher, com sua presença magnética, comprova ser um talento singular, como uma força naturalmente dominadora da natureza. No entanto, a cereja do bolo é Chloe East, cuja performance surpreende e evolui de maneira impressionante. Inicialmente discreta, sua personagem ganha força ao longo da trama, e East entrega um trabalho excepcional, que se torna um dos grandes trunfos do filme.