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A Caixa AzulDivulgação / Habethy Film Productions
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Luisana Lopilato entra em um jogo de sedução e paranoia neste suspense argentino do Prime Video

Encarcerado nos castelos de neurose que não para de erigir, o homem jamais renuncia a suas obsessões, em muitas circunstâncias o seu único tesouro e o alento singular que lhe resta ao cabo de toda uma vida de desengano, sonhos gorados e temores renitentes, que refugiam-se-lhe nos meandros mais intrincados da alma, raramente se dão por vencidos e retornam todas as vezes em que farejam uma qualquer inconstância da alma. Todos querem ter a vida o mais normal possível, e uma vez que chega-se a esse viridário, em que as ilusões restam devidamente sepultadas, sobrepõem-se dificuldades as mais insólitas, e as dúvidas que vão surgindo fazem um estrago. Em “A Caixa Azul”, o argentino Martín Hodara propõe uma discussão madura a respeito da solidão que nasce de uma experiência perturbadora e é agravada pela tecnologia. Não estamos a salvo de nenhuma delas.

Caixinha de surpresas

Todos somos obrigados a cruzar o isolamento de mil desertos com o cansaço de nossos pés, enfrentando demônios que nutrimos com zelo. Isso é o que tenta fazer Pablo, herdeiro de uma fortuna, mas angustiado, triste, cercado por um turbilhão de paranoia e medos, a vítima perfeita da fonte de ódios inaplacáveis que se escondem nas brumas gélidas e cinzentas dos algoritmos. Na primeira cena, Hodara e o corroteirista Cesar Sodero transmitem ao espectador uma ideia do que pensam sobre o ciberespaço e da natureza das relações que se constroem nele, um reino de aparências falsas, perigo que ameaça a todos. Lara está em casa nesse universo e demonstra um talento especial para chegar a homens ricos e vulneráveis, como o predador capaz de farejar sua presa a vários quilômetros de distância. Naturalmente, a narrativa move-se em torno da intersecção entre essas duas figuras opostas, unidas pela tal caixa azul do título, em cenas mais insinuantes do que conclusivas e que desafiam a imaginação de quem assiste, com Luisana Lopilato e Gustavo Bassani levando diálogos tão contundentes quanto plenos de sofisticação, como sói acontecer no cinema argentino.

Filme: A Caixa Azul
Diretor: Martín Hodara
Ano: 2026
Gênero: Drama/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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