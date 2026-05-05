Suspense com Demi Moore ficou apagado por quase quatro décadas, mas merece ser revisitado na Netflix

Em “A Sétima Profecia”, dirigido por Carl Schultz, Abby Quinn (Demi Moore) leva uma vida comum com o marido, Russell Quinn (Michael Biehn), até notar que certas notícias começam a se repetir de forma inquietante. Não são eventos espetaculares, mas pequenas ocorrências que, juntas, formam um padrão difícil de ignorar. Pessoas morrem em circunstâncias incomuns, fenômenos aparecem sem explicação convincente e tudo parece conectado por algo que ninguém consegue nomear com segurança.

Sem acesso a especialistas ou documentos oficiais, Abby faz o que pode: presta atenção, junta informações e tenta encontrar lógica na repetição. O que começa como desconfiança vira preocupação quando ela percebe que os eventos seguem uma ordem, como se obedecessem a um roteiro já escrito. A gravidez passa a ter outro peso, porque deixa de ser apenas uma expectativa pessoal e se transforma em possível peça de algo maior.

O homem que aparece sem aviso

David Bannon (Jürgen Prochnow) aparece sem apresentação e se comporta como alguém que sabe exatamente onde está pisando. Ele aborda Abby com uma calma que incomoda e apresenta uma condição simples de entender, mas difícil de aceitar. Existe uma forma de impedir o que está acontecendo, mas alguém precisa se sacrificar. Ele não pressiona, não eleva o tom, não tenta convencer com argumentos elaborados. Apenas diz e observa.

A ausência de provas deixa Abby em um terreno incômodo. Ela tenta descobrir quem é aquele homem, de onde vem e por que fala com tanta segurança, mas não encontra registros que sustentem a existência dele. Ainda assim, a repetição dos sinais reforça a ideia de que ele pode estar dizendo a verdade. Cada encontro aumenta o peso da proposta, porque o tempo passa e as respostas não chegam.

A investigação

Padre Lucci (Peter Friedman) é enviado pelo Vaticano para investigar os mesmos acontecimentos, mas segue outro caminho. Ele trabalha com método, consulta registros, entrevista pessoas e tenta enquadrar tudo dentro de explicações aceitáveis. Para ele, muitos dos eventos ainda podem ser tratados como coincidências ou exageros.

Esse cuidado entra em choque com a urgência de Abby. Enquanto ela sente que precisa agir, Lucci prefere observar por mais tempo antes de tirar conclusões. A diferença de postura cria uma tensão constante entre os dois. Abby busca confirmação para agir, Lucci busca evidência para afirmar. No meio disso, o tempo segue correndo, e ninguém consegue garantir que haverá outra chance de decisão.

Quando a dúvida vira pressão real

A relação de Abby com a própria gravidez muda ao longo da história. O que deveria ser um período de preparação se transforma em um estado de alerta constante. Consultas médicas, repouso e cuidados básicos passam a competir com a necessidade de entender o que está acontecendo. Ela tenta manter a rotina, mas cada novo sinal enfraquece essa tentativa.

Russell Quinn (Michael Biehn) acompanha a situação com preocupação, mas também com hesitação. Ele quer proteger Abby, mas não tem as mesmas certezas que ela. Isso cria um ambiente de dúvida dentro da própria casa, onde decisões precisam ser tomadas mesmo sem consenso. O isolamento cresce, e Abby passa a carregar praticamente sozinha o peso do que acredita.

Fé, medo e escolhas difíceis

Padre Lucci começa a rever alguns posicionamentos quando percebe que certos eventos não se encaixam tão facilmente em explicações comuns. Ele retorna a pontos que havia deixado de lado e passa a considerar que pode haver algo além do que os registros mostram. Ainda assim, mantém uma certa distância, evitando assumir uma postura definitiva.

Abby não tem essa opção. Ela precisa decidir antes que todas as respostas estejam disponíveis. O filme trabalha bem esse contraste. Quem tem acesso à informação demora a agir, quem precisa agir, não tem informação suficiente. Essa inversão sustenta boa parte da tensão e dá ao enredo um tom mais humano do que grandioso.

Uma decisão sem garantia

Quando David Bannon reaparece, a proposta ganha um contorno mais urgente. Abby entende que não poderá adiar a escolha por muito mais tempo. Ela tenta buscar apoio em Lucci, tenta encontrar alguma confirmação que alivie o peso da decisão, mas percebe que não haverá segurança total.

“A Sétima Profecia” mantém o foco nessa escolha difícil, sem transformar a história em um espetáculo grandioso. O que está em jogo é apresentado de forma íntima, quase doméstica, como se o destino do mundo dependesse de conversas silenciosas e decisões tomadas em espaços pequenos. E talvez seja justamente isso que torna o filme interessante: a ideia de que, diante de algo enorme, a resposta pode vir de alguém que nunca pediu para estar ali.