O maior sucesso da história da Netflix: o filme que foi assistido 148 milhões de vezes na estreia

Em uma aposta ambiciosa, a Netflix consolidou seu domínio no entretenimento digital com “Alerta Vermelho”, um espetáculo de ação e espionagem que acumulou cerca de 230 milhões de visualizações. Sob a direção de Rawson Marshall Thurber, a produção alia humor, adrenalina e um elenco de peso para narrar uma caçada global ao maior tesouro do submundo. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, dividindo o posto de filme mais caro da plataforma com “Agente Oculto”, o longa justificou cada centavo com números expressivos de audiência e engajamento.

Embora repleto de sequências eletrizantes, Thurber se afastou dos excessos digitais ao garantir que 97% das cenas fossem captadas sem o uso de tela verde, um diferencial que eleva o impacto visual da narrativa. Inspirando-se nos thrillers de espionagem da década de 1940, o diretor, mais conhecido por suas comédias “Família do Bagulho” e “A Mentira”, já planeja duas sequências para a franquia, sendo que a primeira tem estreia prevista até o final do ano.

A história gira em torno de três relíquias lendárias: os ovos de ouro que, segundo a tradição, teriam sido um presente de Júlio César para Cleópatra. Enquanto dois desses artefatos estão catalogados, o paradeiro do terceiro permanece um mistério, tornando-se alvo de uma competição acirrada entre criminosos de elite e colecionadores. Diante dessa disputa, a Interpol emite um alerta vermelho, o mais alto nível de perseguição internacional.

Dwayne Johnson encarna John Hartley, um agente do FBI determinado a capturar Nolan Booth, um experiente ladrão de arte interpretado por Ryan Reynolds. Após um reviravolta inesperada, Booth se vê forçado a unir forças com Hartley para deter sua rival mais astuta, a criminosa enigmática conhecida como O Bispo, vivida por Gal Gadot. Entre golpes de mestre, traições estratégicas e fugas espetaculares, a relação entre os protagonistas oscila entre cumplicidade e rivalidade.

As cenas de ação se destacam pela coreografia meticulosa e pela utilização criativa dos ambientes, com sequências planejadas para manter o espectador imerso na narrativa. Thurber aproveita cada detalhe do cenário, transformando até objetos triviais em elementos essenciais para a fluidez dos combates e perseguições, garantindo um ritmo intenso e envolvente.

As filmagens, realizadas em 2020, enfrentaram desafios logísticos devido à pandemia de Covid-19, o que ampliou os custos de produção, inicialmente estimados em 130 milhões de dólares. Destes, 60 milhões foram destinados aos cachês dos protagonistas, cada um embolsando 20 milhões. Apesar do foco no streaming, a Netflix lançou o filme em salas de cinema nos Estados Unidos durante sua primeira semana, em uma estratégia para ampliar seu alcance.

O elenco também enfrentou dificuldades pessoais, como a perda de Rocky Johnson, pai de Dwayne Johnson, que faleceu em janeiro de 2020. O ator precisou de um período de afastamento para lidar com o luto e prestar apoio à sua família, o que impactou parte do cronograma de gravações.

Apesar da grandiosidade da produção e das inúmeras referências ao gênero, o roteiro não escapou das críticas. O site Roger Ebert apontou previsibilidade na trama, enquanto o New York Times destacou que nem mesmo o carisma do elenco conseguiu contornar suas limitações narrativas. No entanto, as avaliações mistas não impediram que o longa se tornasse um fenômeno entre os assinantes, consolidando-se como a produção de maior sucesso da Netflix até o momento.

Unindo sequências eletrizantes, um humor afiado e um trio de astros carismáticos, “Alerta Vermelho” reafirma o poder da Netflix no cenário do entretenimento, provando que a plataforma pode rivalizar com os maiores estúdios de Hollywood na criação de produções globais de alto impacto.