O diamante escondido de Almodóvar, na Netflix, indicado a 13 prêmios

Pedro Almodóvar desenvolve um estilo de comunicação único em seus filmes, que parece criar uma linguagem universal capaz de unir espectadores de diversas partes do mundo. Seus filmes, repletos de nuances e emoções, convidam o público a uma experiência íntima e multifacetada. Inspirado por escritoras mulheres, Almodóvar baseia-se na obra de Dorothy Parker para tecer a narrativa de “A Flor do Meu Segredo”, que acompanha a trajetória de Leo Macías (Marisa Paredes), uma escritora bem-sucedida, mas emocionalmente solitária e aflita. Sua relação com o marido Paco (Imanol Arias) está à beira do colapso devido à sua constante necessidade de atenção e afeto.

Paco, um oficial militar da OTAN, está envolvido em missões humanitárias na Guerra da Bósnia, vivendo em Bruxelas e mantendo pouco contato com Leo. A natureza carente e pessimista de Leo desgastou o amor de Paco, que prefere a distância, mas hesita em encerrar o casamento. Enquanto seu relacionamento se desmorona, Leo se afunda em depressão, absorvendo a energia de sua funcionária Blanca (Manuela Vargas) e de sua amiga Betty (Carme Elias), uma psicóloga especializada em seminários sobre como comunicar notícias difíceis a pacientes e familiares.

A metáfora das botas apertadas, presente de Paco, simboliza o relacionamento desconfortável e insustentável de Leo. Incapaz de tirá-las sozinha, ela busca ajuda de Blanca e Betty, representando seu desespero e a incapacidade de lidar com sua dor. Essas botas, que causam dor constante, simbolizam algo que não se encaixa mais em sua vida.

Seguindo a sugestão de Betty, Leo começa a escrever uma coluna de literatura para o El País, editada por Ángel (Juan Echanove). Ele pede que ela critique uma antologia da popular escritora Amanda Gris, que, ironicamente, é o pseudônimo de Leo. A crítica mordaz que Leo escreve sobre sua própria obra expõe seu desdém pelos romances fúteis que a tornaram famosa.

Após seu manuscrito mais recente ser rejeitado pela editora por não se alinhar ao estilo superficial de Amanda Gris, Leo vê seu trabalho ser roubado e vendido a um cineasta. Quando Paco retorna para uma breve visita, eles confrontam seus sentimentos, e o casamento chega ao fim em um doloroso encontro. Devastada, Leo decide voltar para La Mancha, sua terra natal, com sua mãe. Este retorno às raízes, em um ambiente simples e familiar, permite que Leo se reconecte com sua essência e as mulheres que moldaram sua vida.

Em La Mancha, Leo encontra forças para escrever dois novos romances, que são rapidamente aceitos por sua editora. De volta a Madrid, ela descobre que sua capacidade de amar persiste, mesmo após o término de seu casamento com Paco, e que novas possibilidades sempre surgem.

“A Flor do Meu Segredo”, na Netflix, é um filme mais dramático do que cômico, divergindo um pouco dos trabalhos anteriores de Almodóvar. Embora as cores saturadas ainda estejam presentes, há uma tonalidade mais sombria e melancólica. Os personagens frequentemente aparecem emoldurados por espelhos ou grades, sugerindo uma prisão às aparências e superficialidades que sustentam suas vidas. Esta metáfora pode refletir os próprios sentimentos de Almodóvar sobre o equilíbrio entre arte e comercialismo. Leo, com suas complexidades e neuroses cotidianas, torna-se uma figura sensível e relacionável, proporcionando um retrato profundo e autêntico da condição humana.

Filme: A Flor do Meu Segredo

Direção: Pedro Almodóvar

Ano: 1995

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 9/10