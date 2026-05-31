Na Netflix, Rodrigo Santoro surge como Jesus em uma superprodução que dividiu público e crítica

Há filmes que já chegam acompanhados por uma sombra difícil de atravessar. “Ben-Hur”, versão de 2016 dirigida por Timur Bekmambetov, pertence a esse grupo. O título não carrega apenas uma história conhecida; carrega uma ideia de cinema épico, religioso e monumental que pesa sobre cada escolha da nova adaptação. O problema, porém, não está só na comparação com versões anteriores. Uma releitura poderia encontrar outro caminho, outro pulso, outra maneira de aproximar a tragédia de Judah Ben-Hur do público contemporâneo. O que fragiliza o filme é a sensação constante de que ele tenta encurtar uma experiência que precisava de mais tempo para respirar.

A história ainda tem força evidente. Judah Ben-Hur, vivido por Jack Huston, é um nobre judeu que perde sua posição, sua família e sua liberdade depois de ser acusado de traição. No centro dessa queda está Messala, seu irmão adotivo, interpretado por Toby Kebbell, figura que transforma uma relação íntima em campo de disputa política, moral e afetiva. O filme parte desse rompimento para acompanhar uma trajetória de escravidão, sobrevivência, vingança e perdão. É um arco poderoso, quase arquetípico, mas que depende de construção gradual. Para que a vingança tenha peso, a ferida precisa doer. Para que o perdão não pareça apenas uma conclusão programada, a raiva precisa ter corpo.

Grandeza comprimida

Bekmambetov filma “Ben-Hur” com energia de blockbuster. A câmera se move bastante, a montagem empurra a narrativa para frente e as cenas parecem sempre interessadas no próximo marco dramático. Essa opção torna o filme mais direto, menos cerimonial, mas também retira parte da gravidade que a história pede. A queda de Judah, sua passagem pela servidão e seu retorno à arena da vingança são compreensíveis, mas frequentemente soam apressados. O roteiro sabe onde precisa chegar; nem sempre sabe como fazer o percurso ganhar densidade.

É nesse ponto que a superprodução começa a se apequenar. O filme tem escala, figurinos, cenários, multidões, cavalos e poeira. Tem a aparência de um épico. O que falta é a sensação de que cada acontecimento deixa uma marca profunda nos personagens. Em muitos momentos, “Ben-Hur” transforma viradas importantes em etapas de uma engrenagem narrativa visível demais. A tragédia avança, mas nem sempre se acumula. O drama está ali, só que comprimido demais para crescer.

Jack Huston assume Judah com seriedade e presença física. Ele não faz uma atuação displicente, nem perde o controle do protagonista. Ainda assim, o personagem fica limitado por um arco emocional que exige mais nuances do que o filme oferece. O orgulho, a dor, a revolta e a transformação moral aparecem, mas surgem de modo muito funcional. Falta a instabilidade de alguém que foi arrancado de si mesmo e precisa reconstruir não apenas a liberdade, mas a própria ideia de justiça.

Toby Kebbell tem bom material potencial como Messala. O personagem deveria ser mais do que o antagonista que provoca a queda do herói. Sua relação com Judah é o núcleo mais promissor do filme, porque mistura afeto, ressentimento, diferença política e disputa de pertencimento. Quando essa tensão aparece, “Ben-Hur” melhora. O conflito ganha uma dimensão mais humana, menos dependente de arena e espetáculo. Mas o filme simplifica cedo demais a relação entre os dois. Messala se torna função dramática antes de se tornar uma presença plenamente contraditória.

Morgan Freeman ocupa o espaço de mentor com autoridade conhecida. Sua presença dá estabilidade a algumas cenas, embora o papel tenha um desenho bastante previsível. Ele entra na narrativa para orientar, preparar e conduzir Judah em direção ao confronto mais aguardado. Rodrigo Santoro, como Jesus, aparece de modo contido, sem deslocar o centro da história. Essa contenção é uma boa escolha, porque evita transformar o filme em ilustração religiosa pesada. Ao mesmo tempo, revela a dificuldade da obra em fazer a dimensão espiritual nascer com naturalidade do drama.

A corrida funciona

A corrida de bigas é o momento em que “Ben-Hur” encontra sua melhor forma. A sequência tem tensão, senso físico e uma brutalidade controlada que combina com a raiva acumulada por Judah. A câmera se aproxima dos cavalos, das rodas e dos corpos em risco, e a arena ganha uma força que falta a outros trechos. Ali, o filme entende que o espetáculo não precisa ser apenas grande; precisa ser concreto. Madeira, poeira, impacto e velocidade se organizam em uma cena de ação eficiente.

Ainda assim, a corrida funciona melhor como sequência isolada do que como clímax emocional pleno. Ela impressiona pelo aparato, pela energia e pela clareza espacial, mas não carrega toda a dor que deveria. O confronto entre Judah e Messala precisava chegar ali como explosão inevitável de uma relação destruída aos poucos. Em parte, isso acontece. Mas a preparação foi tão acelerada que a cena acaba valendo mais como grande momento técnico do que como consequência trágica incontornável. O filme sabe filmar a velocidade. Tem mais dificuldade em filmar a cicatriz.

O eixo espiritual sofre do mesmo desequilíbrio. “Ben-Hur” quer falar de fé, perdão e redenção, mas muitas vezes anuncia esses temas antes de dramatizá-los com força suficiente. A presença de Jesus aponta para uma saída moral diferente da vingança, e esse contraste é essencial para a história. O problema é que a mudança interior de Judah surge mais como destino narrativo do que como descoberta construída. O filme quer chegar à ideia de perdão, mas passa rápido demais pelas zonas mais difíceis: o rancor, a humilhação, a culpa, a resistência em abrir mão da violência.

A comparação com “Ben-Hur” de 1959 é inevitável, mas não precisa ser o único critério. A versão de 2016 poderia ser menor, mais ágil e ainda assim encontrar personalidade própria. O cinema não precisa repetir a solenidade do passado para ter valor. O que falta aqui é uma convicção estética mais forte. Ao tentar modernizar o épico por meio da velocidade, o filme perde parte do peso trágico. Ao reduzir a duração e simplificar conflitos, torna a história mais acessível, mas menos marcante. A superfície muda; a alma nem sempre acompanha.

Mesmo com esses limites, “Ben-Hur” não é um fracasso artístico completo. Há competência de produção, momentos de impacto e uma tentativa clara de reorganizar uma narrativa clássica para outro tipo de público. O filme é mais interessante quando assume sua vocação de aventura histórica e menos convincente quando tenta alcançar grandeza espiritual sem ter preparado o terreno dramático. O resultado fica entre a força do material original e a impaciência da execução.

O que permanece é a impressão de uma obra ambiciosa, mas irregular. “Ben-Hur” tem escala suficiente para ocupar a tela, mas nem sempre encontra intensidade para ocupar a memória. Quer tratar de vingança, perdão, fé e reconciliação, mas frequentemente transforma esses temas em pontos de chegada, não em experiências vividas. Seus melhores momentos mostram que havia um filme mais forte possível ali, sobretudo quando a ação ganha peso físico e a rivalidade entre Judah e Messala deixa aparecer alguma dor real. Ainda assim, a versão de Bekmambetov corre demais. E, ao correr tanto, deixa para trás parte da grandeza que buscava alcançar.