Aplaudido de pé no Festival de Sundance, filme fascinante de Shia LaBeouf que você nunca ouviu falar está no Prime Video

“O Preço do Talento”, uma obra escrita pelo ator Shia LaBeouf e dirigida por Alma Har’el, é um mergulho profundo na vida do protagonista da saga “Transformers”. Lançado em 2019, através do Prime Video, o filme apresenta uma narrativa íntima e pessoal.

Shia LaBeouf, conhecido por seus papéis em “Paranoia”, “Transformers”, “Indiana Jones” e “Wall Street”, iniciou sua carreira como ator mirim em 1994. Apesar de seu talento, enfrentou uma série de problemas pessoais ao longo dos anos. Em 2007, foi preso por tumultuar uma farmácia sob influência de álcool. No ano seguinte, envolveu-se em um acidente de carro enquanto dirigia embriagado. Em 2015, teve problemas legais relacionados ao álcool no Texas. Em 2017, foi preso novamente após um incidente em Savannah, na Geórgia. Sofrendo com distúrbios psicológicos, Shia busca explorar esses temas no filme, especialmente o estresse pós-traumático decorrente de sua relação tumultuada com seu pai.

No filme, Shia revisita sua infância, focando na figura de seu pai, Jeff, um veterano do Vietnã e palhaço de circo. Jeff tinha aspirações de se tornar um ator famoso, mas viu seu filho alcançar o sucesso no lugar dele. Viciado em heroína e condenado por violência sexual, Jeff dependia financeiramente de Shia, que já trabalhava como ator aos 12 anos. A dinâmica complicada entre pai e filho é interpretada por Shia e Noah Jupe, respectivamente, em uma jornada emocional e reflexiva.

O filme aborda o processo de Shia em confrontar e processar o trauma causado por seu pai. À medida que mergulha em suas memórias, Shia luta para se libertar das amarras emocionais impostas por seu progenitor, enfrentando a difícil tarefa de reconciliar-se com seu passado. O resultado é uma obra sincera e emocionante, que não busca justificar as escolhas de Shia, mas sim explorar suas dores mais profundas com coragem e vulnerabilidade.

Além da atuação de Shia, “O Preço do Talento” também destaca a participação de FKA Twigs, uma artista britânica conhecida por sua expressividade e talento na dança. Seu papel na trama contribui para explorar os mecanismos de fuga utilizados por Shia durante sua juventude para lidar com o abuso psicológico de seu pai. A relação entre Shia e Twigs na tela é marcada por uma inocência e platonicidade que contrasta com a intensidade emocional do filme.

Filme: O Preço do Talento

Direção: Alma Har’el

Ano: 2019

Gênero: Drama

Nota: 8/10