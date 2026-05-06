Margaret Qualley, Chris Evans e Aubrey Plaza em nova comédia noir de Ethan Coen, no Prime Video

Honey O’Donahue (Margaret Qualley) trabalha como detetive particular numa pequena cidade da Califórnia, onde clientes chegam por telefone, suspeitas circulam em voz baixa e a polícia nem sempre ocupa o centro da sala. Em “Honey, Não!”, dirigido por Ethan Coen e estrelado também por Aubrey Plaza e Chris Evans, Honey investiga a morte de uma mulher que havia ligado para contratar seus serviços antes de aparecer sem vida num acidente de carro. Essa ligação muda o caso. O que parecia ocorrência encerrada passa a exigir agenda, deslocamento e uma pergunta incômoda sobre quem chegou primeiro à vítima.

Honey não entra na investigação como heroína. Ela faz perguntas, analisa reações, testa portas e observa quem tenta parecer solícito demais. A morte da potencial cliente cria uma urgência, porque a vítima não pode mais explicar por que procurou a detetive. O telefone, antes simples canal de trabalho, vira o primeiro vestígio. Sem depoimento, Honey perde uma versão dos fatos e precisa recuperar informação por outros caminhos.

A igreja entra no mapa

O rastro conduz a uma igreja misteriosa, comandada por Drew Devlin (Chris Evans), figura religiosa que mistura carisma, autoridade e uma habilidade nada modesta para ocupar espaço. A instituição oferece acolhimento, mas também controla permissões, linguagem e circulação. Honey percebe que a morte não está isolada, e essa mudança aumenta o risco da investigação. Já não é mais sobre apenas de descobrir o que aconteceu numa estrada, mas sobre entender quem lucra quando perguntas ficam do lado de fora.

Drew fala como quem vende salvação com desconto progressivo, e Chris Evans se diverte ao retirar qualquer solenidade do personagem. A comédia nasce do atrito entre o discurso elevado e os gestos baixos: um líder espiritual que administra fiéis, segredos e interesses como se tudo coubesse no mesmo sermão. O riso vem rápido, mas cobra preço, porque cada piada também expõe uma autoridade ainda ativa.

Honey negocia cada porta

Honey avança porque sabe que uma investigação pequena depende menos de grandes revelações e mais de insistência. Ela procura familiares, cruza informações e tenta entender por que uma mulher assustada preferiu procurar uma detetive particular antes de acionar uma autoridade formal. Esse detalhe pesa. Ou melhor, ele não diz, mas empurra Honey para uma zona em que confiança, medo e reputação valem tanto quanto qualquer prova material, e cada conversa encurta sua margem de segurança.

A presença de MG Falcone (Aubrey Plaza) muda o ritmo da apuração. Como policial, ela ocupa um lugar que Honey precisa acessar, mas também representa uma fronteira complicada entre desejo, proteção e informação oficial. Aubrey Plaza trabalha essa ambiguidade com frieza divertida, como se cada resposta viesse embrulhada em meia provocação. Quando Honey se aproxima dela, ganha interlocução, mas também se expõe a uma relação em que afeto e caso passam a disputar prioridade.

O noir perde a gravata

O filme aposta no crime sem vestir o mistério com excesso de cerimônia. Há mortes estranhas, suspeitos convenientes, pistas incompletas e uma cidade que parece pequena demais para guardar tanta coisa. Coen corta algumas explicações antes que elas virem manual, retarda outras e deixa Honey trabalhar entre buracos de informação. Essa escolha dá leveza ao suspense, mas também reduz a força de certas ameaças, porque nem todo risco recebe tempo suficiente para apertar o cerco.

Margaret Qualley sustenta o centro com uma presença esperta, meio insolente, sempre pronta para transformar desconforto em movimento. Honey erra, provoca, pergunta demais e às vezes parece gostar do perigo um pouco mais do que deveria. Essa falta de solenidade combina com o filme. Quando o suspense exige autoproteção, ela não vira mártir. Muda de rota, recalibra a conversa, observa quem mente melhor e tenta manter algum controle sobre o próximo passo.

O caso fica mais perigoso

A igreja, o acidente e a ligação inicial reaparecem como peças de pressão. O acidente impede a versão da vítima, a igreja tenta preservar sua autoridade, e o telefone mantém viva a pergunta que ninguém consegue arquivar. A cada retorno desses elementos, Honey ganha ou perde acesso a alguém, a um espaço ou a uma informação. O mistério funciona melhor quando fica colado a essas perdas pequenas, porque o perigo cresce sem precisar anunciar grandeza.

“Honey, Não!” não é o thriller mais fechado de Ethan Coen, nem parece querer ser. Seu prazer está no desvio, no deboche e na forma como uma detetive de cidade pequena atravessa culto, polícia e desejo sem pedir licença. Quando Honey insiste na ligação que abriu o caso, ela recupera a única vantagem que ainda tem. Alguém tentou falar com ela antes de morrer, e essa chamada continua puxando a investigação para a próxima porta.