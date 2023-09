Adaptado de um dos livros mais vendidos do século 21, suspense da Netflix com Mila Kunis vai te deixar sem chão

Em “Uma Garota de Muita Sorte” (2022), somos confrontados com a incontestável verdade de que todos cometemos erros. A vida, em sua natureza imprevisível e sinuosa, frequentemente nos surpreende e nos coloca em momentos de vulnerabilidade. São esses momentos que revelam a essência de nosso caráter, expondo tanto as nossas virtudes quanto os nossos vícios mais íntimos. Nestes instantes de reflexão e introspecção, confrontamos o nosso verdadeiro eu, essa imagem diária que nos olha de volta no espelho, e mergulhamos nas introspecções mais densas de nossos pensamentos.

No entanto, existe um argumento comum que sugere que tais sentimentos são meras projeções de mentes perturbadas, indivíduos que, talvez, não consigam compreender a vasta complexidade das relações humanas. Um alerta se faz necessário aqui: devemos estar sempre vigilantes, pois tais indivíduos estão sempre à espreita, prontos para se apropriar do que nos é caro. Com sua astúcia e charme, esses seres conseguem convencer os mais ingênuos de suas distorcidas visões de mundo e de seus supostos direitos.

Entretanto, a realidade mostra que as situações raramente são tão definitivas ou maniqueístas. Esta é a essência capturada pela direção astuta de Mike Barker e baseada no aclamado best-seller de Jessica Knoll. A protagonista, Ani FaNelli, apesar de estar cercada por todas as aparências de sucesso, é constantemente atormentada por suas inseguranças. Sua destacada carreira profissional em um renomado jornal de Nova York e seu noivado com o carismático Luke Harrison, interpretado magistralmente por Finn Wittrock, são habilmente contrastados por flashbacks que desvendam um passado sombrio e uma identidade anterior: TifAni.

Conforme a trama se desenrola, somos conduzidos por um labirinto de memórias e revelações. A direção cuidadosa de Barker e a complexa narrativa de Knoll trabalham juntas para criar uma atmosfera de suspense. As atuações de Mila Kunis como Ani e Chiara Aurelia, que encarna a jovem Ani, são particularmente notáveis, transmitindo com nuance e profundidade a dualidade da personagem. O suspense é habilmente intensificado à medida que mais camadas da história são expostas, culminando em uma tragédia que continuamente assombra Ani.

O título do filme não é meramente figurativo, mas uma alusão à habilidade de Ani de navegar pelas tumultuadas águas de suas revelações pessoais, sempre mantendo uma aparência de determinação, independentemente das pressões e opiniões externas. Em sua conclusão, somos presenteados com um desfecho surpreendente, que ressoa com a rica tapeçaria de emoções e conflitos apresentados ao longo do filme.

Filme: Uma Garota de Muita Sorte

Direção: Mike Barker

Ano: 2022

Gêneros: Suspense/Drama

Nota: 9/10