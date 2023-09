7 filmes filosoficamente profundos na Netflix que são diamantes para os olhos

Quanto Vale? (2021), Sara Colangelo

No rescaldo dos devastadores ataques de 11 de setembro de 2001, Ken Feinberg (Michael Keaton) é escolhido para liderar o Fundo de Compensação às Vítimas do 11 de Setembro. Com a monumental responsabilidade de atribuir um valor monetário às vidas perdidas, Feinberg enfrenta dilemas morais e éticos e se vê no meio de disputas entre as vítimas de uma tragédia nacional. À medida que ele ouve os relatos angustiantes e comoventes das famílias afetadas, Feinberg começa uma jornada pessoal de redescoberta, aprendendo sobre o profundo significado de empatia e compreensão humanas. Baseado em eventos reais, o filme é uma reflexão pungente sobre o custo humano de uma tragédia e os desafios inerentes de medir a dor e a perda em termos financeiros.