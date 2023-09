7 filmes na Netflix que vão fritar seu cérebro

Fragmentado (2016), M. Night Shyamalan

Divulgação / Universal Pictures

Kevin, um homem com 23 personalidades distintas, sequestra três jovens garotas e as mantém em cativeiro. Cada uma de suas personalidades tem características e intenções próprias, tornando a situação cada vez mais imprevisível para as vítimas. Enquanto as garotas tentam encontrar uma forma de escapar, uma nova personalidade, chamada “A Besta”, começa a surgir entre as já existentes dentro de Kevin. Esta entidade ameaçadora parece ser diferente de todas as outras, possuindo uma força e intenção letais. Conforme o tempo passa, fica claro que a manifestação de “A Besta” tem um objetivo sinistro e que as jovens precisam agir rápido se quiserem sobreviver. O psiquiatra de Kevin, Dra. Fletcher, também começa a suspeitar que algo terrivelmente errado está acontecendo e entra em uma corrida contra o tempo para entender seu paciente complexo antes que seja tarde demais. O filme mergulha nas profundezas da mente humana, explorando tanto os horrores quanto as possibilidades que ela oferece.