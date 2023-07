Um respiro de leveza: comédia romântica na Netflix vai fazer seus problemas parecerem pequeninhos

Ellie Kemper é uma atriz e comediante, que ficou conhecida por seu papel na série “The Office”. Depois, ela se envolveu em outros papeis relevantes, como nos filmes “Missão Madrinha de Casamento” e “Anjos da Lei”, além da série “Unbreakable Kimmy Schmidt”, na qual foi protagonista. Em “Felicidade para Principiantes”, dirigido e coescrito por Vicky Wight, com a parceria de Katherine Center, temos uma deliciosa comédia romântica na qual vale a pena investir o tempo.

A comédia é sobre recomeços, a busca da felicidade, autoconhecimento e o reencontro com o amor. No enredo, Helen (Kemper) é uma professora certinha, que sempre viveu sua vida conforme as regras do jogo. Divorciada há cerca de um ano, ela ainda não superou o fim de seu relacionamento e se sente perdida dentro de sua própria existência. Infeliz, insegura e se sentindo covarde, ela decide partir em uma aventura para reconectar-se consigo mesma, redescobrir sua identidade e sua felicidade.

Helen se inscreve no “Aventura de uma Vida”, uma caminhada de alguns dias pela Trilha dos Apalaches, onde os aventureiros principiantes aprenderão um pouco sobre sobrevivência e a natureza. Helen acaba se encontrando com esse grupo de pessoas excêntricas, liderado pelo jovem guia Beckett (Ben Cook), um anticapitalista e ambientalista caxias. Os inscritos são Windy (Shayvawn Webster), Kaylee (Gus Birney), Sue (Julia Shiplett) e Mason (Esteban Benito). Ah, eu não poderia esquecer de citar Jake (Luke Grimes), o melhor amigo do irmão mais novo de Helen, que acaba dando as caras na mesma aventura que ela.

Jake é um ex-médico, que abandonou a carreira por motivos desconhecidos. Helen o vê, assim como ao seu irmão, como um rapaz imaturo e sem rumo algum na vida. Logo ele chama atenção de Windy, que não desgruda de seu lado durante toda a trilha. A aventura começa mal para Helen, que machuca o joelho ao tropeçar enquanto colocava sua mochila nas costas. O machucado atrasa o grupo, que logo a enxerga como alguém que está atrapalhando todos os outros. Mas, aos poucos, Helen vai demonstrando suas habilidades e desenvolvendo uma relação um pouco mais amistosa com todos.

Conforme o grupo passa por situações perigosas, mas igualmente hilárias, Helen e Jake se aproximam. Eles trocam confidencias e um clima de romance começa a envolvê-los. Não demora para que o público descubra as verdadeiras motivações por trás de Jake ter aparecido de última hora na aventura.

No decorrer do filme, o roteiro de Wight e Center traz um humor agradável, sutil e contagiante. Há algo de relaxante e confortável, que nos faz sentir melhores enquanto a história se desenrola. Além disso, Helen é alguém com quem qualquer espectador pode se identificar em algum momento da vida. Ela está passando por um momento difícil e está reagindo. Sua aventura é uma tentativa de não se entregar para às dificuldades.

Kemper tem uma energia radiante e consegue trazer isso para sua personagem. Já Grimes consegue transmitir toda a doçura e cuidado de Jake. É um romance que a gente adora ver evoluir na tela e os dois transmitem uma química adorável.

Filme: Felicidade para Principiantes

Direção: Vicky Wight

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 9/10