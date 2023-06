Recordista de bilheteria, superprodução na Netflix é um banquete para os olhos

“Baahubali 2: A Conclusão” é um longa-metragem indiano de S.S. Rajamouli, que sucede “Baahubali: O Início”. Primeiro filme produzido em 4K da Índia, o longa-metragem de fantasia, ação e aventura épica é, também, o hindi mais visto nos cinemas, arrecadando a maior bilheteria do país de todos os tempos, um total de 131 milhões de rúpias indianas.

Um fenômeno hindi, o filme foi o inscrito pelo país para a disputa ao Oscar 2018 e, chocantemente, não foi escolhido. E, apesar da decepção dos fãs da produção com a desfeita norte-americana, Rajamouli conseguiu, anos mais tarde, levar um Oscar de melhor canção original por seu outro filme, “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”.

Mas não é em vão que Raja se tornou um dos cineastas mais influentes da Índia na atualidade. A sétima arte corre no sangue da família, já que seu pai, V. Vijayendra Prasad, também já atuou como diretor em algumas produções, mas é muito mais conhecido por seu trabalho como roteirista. Tanto os filmes da franquia “Baahubali”, como “RRR” foram escritos por Prasad.

“Baahubali 2: A Conclusão” gira em torno da história narrada por Kattapa, que fala sobre Amarendra Baahubali, um guerreiro que descobre ser príncipe de Mahishmati. Ao saber sobre sua herança sanguínea real, ele luta contra Bhallaladeva para tomar de volta o trono de sua família.

Recheado de visuais estonteantes, lutas milimetricamente ensaiadas e uma fotografia que esbanja slow-motion para capturar expressões de seus personagens, cabelos esvoaçantes e seus movimentos, o filme é bastante dinâmico, apesar de suas quase três horas de duração, prometendo e cumprimento entretenimento.

Não necessariamente “Baahubali 2: A Conclusão” é uma continuação de “Baahubali: O Começo”. É uma história que se divide em duas partes e elas podem ser vistas de forma independente, sem que uma afete a outra. Fascinado pelo folclore e por mitos indianos, Raja explora bastante esse universo mitológico em suas produções e conseguiu emplacar vários sucessos consecutivos no cinema.

E a saga dos filmes “Baahubali” é tão complexa quanto parece. As primeiras ideias do roteiro foram contadas por Prasad para Raja cerca de dez anos antes da produção dos dois longas-metragens. Prasad é verdadeiramente um mestre em contar histórias e guardião de inúmeros saberes culturais de seu país. Todo seu conhecimento tem sido usado como fonte de inspiração para o trabalho de seu filho, com quem tem feito diversas parcerias ao longo dos anos.

Os dois filmes levaram cerca de cinco anos para serem filmados e finalizados. O sucesso de crítica e financeiro das produções de Raja tem elevado o cinema indiano a novos patamares, mas, de acordo com ele em uma entrevista à Forbes, isso não tem mexido com seu ego. O diretor afirma que todo artista deseja impactar, de alguma forma, com sua arte. Mas seu desejo é que esse impacto seja uma maneira de inspirar e motivar novos cineastas a criarem e recriarem histórias que sejam ricas culturalmente e visualmente. Segundo ele, o lucro nas bilheterias não deve ser o foco desses cineastas, mas uma consequência de seus trabalhos.

Embora ainda esteja desfrutando das glórias de seus últimos filmes bem-sucedidos, Raja garante que ele ainda quer contar muitas histórias.

Filme: Baahubali 2: A Conclusão

Direção: S.S. Rajamouli

Ano: 2017

Gênero: Aventura/Ação/Fantasia

Nota: 7/10