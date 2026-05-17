Indicado a 6 Oscars, o filme do Prime Video para ver quando você quer chorar sem sentir que perdeu tempo

“Lion — Uma Jornada para Casa” é um filme sobre reencontro, mas sua parte mais convincente está no vazio que vem antes de qualquer volta possível. O drama dirigido por Garth Davis nasce de uma história real de apelo imediato, daquelas que poderiam se acomodar sem esforço na comoção programada. Em alguns momentos, ele se aproxima desse terreno. Ainda assim, quando observa a perda, a memória e o deslocamento sem transformar tudo em lição edificante, encontra uma força que ultrapassa a fórmula.

A trama acompanha Saroo, um menino indiano que se perde do irmão ainda criança, chega sozinho a Calcutá e, depois de atravessar situações de grande vulnerabilidade, é adotado por uma família australiana. Já adulto, ele começa a reunir fragmentos de lembrança para tentar localizar sua cidade natal e reencontrar a família biológica. O enredo carrega, por si só, uma intensidade rara. O mérito de “Lion — Uma Jornada para Casa” está em perceber, pelo menos em seus melhores trechos, que essa intensidade não precisa ser inflada o tempo todo. O filme cresce quando deixa a desorientação de Saroo ocupar a cena antes que a narrativa tente organizá-la.

A infância como abismo

A primeira parte é a mais forte. Como Saroo criança, Sunny Pawar dá ao filme uma presença que não depende de grandes recursos dramáticos. Seu rosto registra medo, curiosidade, exaustão e espanto sem transformar o personagem em emblema. Há algo muito concreto em sua atuação: ele parece pequeno diante de um mundo que não apenas o ameaça, mas também não tem tempo para percebê-lo. Garth Davis acerta ao construir esse trecho a partir da escala. A estação de trem, os vagões, as ruas, os abrigos e os corredores urbanos formam um espaço grande demais para uma criança sem endereço, sem proteção e sem domínio da língua ao redor.

Essa escolha faz com que o desaparecimento não seja apenas um ponto de virada da história, mas uma experiência física. Saroo não se perde em abstrato. Ele é levado por distâncias que não consegue medir, por lugares que não sabe nomear, por adultos que nem sempre o veem como alguém a ser protegido. O filme dá a esse deslocamento uma dimensão dura, mas evita, em boa parte, transformar a dor em espetáculo. A fotografia de Greig Fraser contribui para esse efeito ao contrastar a fragilidade do menino com ambientes que parecem sempre grandes demais. Há beleza visual, mas ela não elimina a ameaça. Essa contenção importa, porque “Lion – Uma Jornada para Casa” lida com pobreza, abandono e adoção internacional, temas que poderiam escorregar facilmente para a simplificação sentimental.

Quando a história se transfere para a Austrália e passa a acompanhar Saroo adulto, o filme muda de temperatura. Dev Patel interpreta um homem atravessado por uma inquietação difícil de nomear. Ele tem uma vida estruturada, vínculos afetivos e perspectivas, mas parece carregar uma ausência que não foi resolvida pela adoção. O ator sustenta bem essa contradição. Seu Saroo não é apenas alguém saudoso de um passado interrompido; é um adulto tomado por culpa, deslocamento e necessidade de pertencimento. A busca pela cidade natal, mediada pelo Google Earth, poderia soar como atalho de roteiro. O filme se torna mais interessante quando trata a ferramenta como extensão de uma obsessão íntima, não como solução milagrosa.

A emoção e seus limites

É nessa segunda metade, porém, que “Lion — Uma Jornada para Casa” também revela suas limitações. A infância tem urgência, risco e um desamparo que o filme deixa respirar. A fase adulta, embora bem defendida por Dev Patel, se aproxima com mais frequência de uma gramática conhecida do drama de prestígio: lembranças que retornam, conflitos afetivos que se acumulam, música buscando elevação e uma preparação visível para a catarse. Nada disso anula o impacto da história, mas reduz sua aspereza. Em certos momentos, o filme conduz o público com mais ênfase do que precisava.

O roteiro de Luke Davies tem o cuidado de não transformar a adoção em resposta simples. Esse é um ponto decisivo. Saroo foi acolhido, amado e protegido, mas o trauma anterior não desapareceu. A vida na Austrália não apaga a infância na Índia, assim como a busca pela família biológica não invalida o amor pela família adotiva. O filme compreende que pertencimento não funciona por substituição. Essa nuance impede que a história vire uma oposição pobre entre dois lares ou duas identidades. Saroo não procura um passado para negar o presente; procura uma parte de si que ficou suspensa, sem linguagem e sem mapa.

Nicole Kidman, como a mãe adotiva, ajuda a preservar esse equilíbrio. Sua personagem poderia ser escrita apenas como figura abnegada, mas a atriz encontra uma nota mais instável, feita de afeto, receio, desgaste e consciência daquilo que não pode controlar. Há uma dor silenciosa na percepção de que amar um filho não significa apagar todas as perdas que vieram antes. David Wenham também compõe, com discrição, o ambiente familiar que acolhe Saroo sem tratar sua origem como detalhe superado. O filme é melhor quando observa essas tensões sem exigir que uma forma de amor se imponha sobre a outra.

Ainda assim, a direção de Garth Davis por vezes confia demais na organização emocional dos acontecimentos. A obra tem momentos de delicadeza, mas também cenas em que a dor parece encaminhada para produzir o efeito esperado. A trilha, a montagem e certas pausas dramáticas nem sempre resistem à tentação de sublinhar o que já estava claro. A consequência é um desequilíbrio perceptível: a primeira parte encontra o drama na experiência imediata da perda; a segunda, em alguns trechos, traduz esse drama para uma chave mais convencional.

Isso não impede que “Lion — Uma Jornada para Casa” permaneça um filme eficiente e, em boa medida, honesto. Ele comove porque parte de uma situação humana poderosa, mas também porque tem intérpretes capazes de sustentar seus silêncios. Sunny Pawar dá ao início uma força que continua agindo sobre toda a narrativa. Dev Patel encontra a tensão de um homem dividido entre gratidão e falta. Nicole Kidman evita o excesso em uma personagem que poderia ser usada apenas para ampliar a carga emocional. Esses elementos compensam parte das escolhas mais previsíveis.

O que torna o filme digno de atenção não é a ideia de que toda perda pode ser reparada, mas a percepção de que certas ausências continuam moldando uma vida mesmo depois que ela parece salva. “Lion — Uma Jornada para Casa” é mais forte quando aceita essa incompletude. Quando busca a emoção direta, ainda funciona; quando se aproxima da dor sem domesticá-la, alcança algo mais duradouro. É um filme sobre voltar para casa, mas seu melhor argumento está em reconhecer que nenhuma volta devolve exatamente o que foi perdido.