Vera Farmiga e Kate Beckinsale travam um duelo moral daqueles que grudam na cabeça, no Prime Video

Princípios costumam parecer mais elegantes quando permanecem no campo das frases definitivas. O cinema, quando está atento, sabe que eles só começam a interessar de verdade quando deixam marcas, criam perdas e tornam a vida de alguém mais estreita. “Faces da Verdade” parte dessa zona de desconforto. Rod Lurie organiza o filme em torno de uma pergunta direta: uma jornalista deve revelar sua fonte quando o governo exige essa informação em nome da segurança nacional? A questão poderia render apenas um drama de tribunal, com discursos bem alinhados e conflitos fáceis de classificar. O filme, mesmo com tropeços, prefere observar o que acontece quando uma convicção invade a casa, o casamento, a maternidade, o trabalho e a imagem pública de quem a sustenta.

Rachel Armstrong, interpretada por Kate Beckinsale, é repórter política em Washington. Depois de publicar uma reportagem que identifica Erica Van Doren, personagem de Vera Farmiga, como agente da CIA, ela passa a ser pressionada pelo Estado a revelar quem lhe deu a informação. A crise envolve a Venezuela e uma decisão do governo americano, mas “Faces da Verdade” não se apoia tanto na geopolítica quanto na consequência íntima da notícia. Rachel se recusa a entregar sua fonte. A partir daí, o filme assume a forma de um thriller político-jurídico em que a tensão nasce menos da surpresa e mais da insistência. A pergunta deixa de ser apenas o que ela sabe. Passa a ser quanto tempo alguém aguenta pagar por aquilo que decidiu não dizer.

O peso da fonte

O melhor de “Faces da Verdade” está em não transformar Rachel numa mártir sem contradições. Kate Beckinsale compõe uma personagem firme, mas não exatamente acolhedora. Há momentos em que sua resistência parece coragem; em outros, teimosia, orgulho, cálculo profissional. Essa oscilação favorece o filme. Rachel não precisa ser plenamente simpática para que sua posição tenha força. A defesa de uma fonte jornalística não depende da pureza moral de quem a pratica, e esse é um dos pontos mais interessantes do roteiro. A ética, aqui, não aparece como uma medalha no peito, mas como uma decisão que vai ficando mais cara a cada nova consequência.

Essa escolha também impede que o filme vire uma celebração automática da imprensa. A reportagem de Rachel tem peso público, mas não cai sobre o mundo como um gesto sem vítimas. Ela atinge Erica Van Doren, sua família, sua segurança e sua identidade. Vera Farmiga trabalha a personagem com uma contenção que torna o estrago ainda mais visível. Erica não é apenas uma peça lateral no dilema de Rachel. Ela é a pessoa exposta, aquela que vê sua vida particular ser reorganizada por uma informação publicada. O filme ganha densidade quando coloca essas duas mulheres em posições opostas dentro da mesma crise: uma defende o segredo da fonte; a outra tem o próprio segredo arrancado da esfera privada.

Rod Lurie conduz esse conflito com uma sobriedade que combina com o material. A direção se concentra em gabinetes, audiências, corredores, redações e conversas marcadas por cálculo. “Faces da Verdade” gosta de embates verbais, mas não se limita a empilhar discursos. Seu interesse está no modo como instituições pressionam sem precisar levantar a voz. Promotores, advogados, editores e autoridades formam um ambiente de cerco. Nem todos precisam ser desenhados como vilões para que a ameaça exista. O poder, no filme, é mais inquietante quando aparece como procedimento: uma sequência de decisões razoáveis na aparência, mas devastadoras quando vistas em conjunto.

A ética sob pressão

Ainda assim, o roteiro nem sempre confia na força dessa situação. Em alguns momentos, parece organizar os conflitos com uma simetria excessiva, como se cada perda de Rachel precisasse demonstrar, de maneira muito visível, o preço de sua escolha. O drama familiar, essencial para que o filme não fique restrito ao tribunal, por vezes surge com uma função evidente demais. O casamento abalado, a distância do filho, a solidão e a deterioração da vida cotidiana ampliam a dimensão emocional da história, mas também revelam certa tendência a sublinhar o argumento. O filme é melhor quando deixa a pressão se acumular; perde força quando parece explicar a pressão enquanto ela acontece.

Mesmo assim, “Faces da Verdade” escapa da neutralidade burocrática porque compreende uma coisa importante: princípios raramente chegam à prática em estado puro. Rachel tem ambição, vaidade profissional, senso de dever e uma relação complexa com a própria imagem. Nada disso elimina a importância de sua recusa. Ao contrário, torna o impasse mais adulto. O filme não precisa escolher entre santificá-la ou condená-la. Seu interesse está justamente na zona em que uma atitude correta pode nascer de motivos misturados, produzir danos reais e ainda assim continuar sendo defensável. Essa é uma tensão mais rica do que a oposição simples entre heroísmo e irresponsabilidade.

O diálogo da trama com episódios conhecidos do jornalismo americano paira sobre o filme, mas “Faces da Verdade” funciona melhor quando visto como ficção política, não como reconstituição. A narrativa usa esse repertório para discutir imprensa, sigilo e segurança nacional, mas seu centro dramático está nas personagens. Essa liberdade ajuda o roteiro a construir espelhos morais e a levar o conflito a um ponto de forte impacto. Também cria um risco: algumas soluções parecem arranjadas para deslocar a interpretação do espectador. O desfecho, que convém preservar, muda a temperatura ética da história. Pode ser lido como uma conclusão eficaz ou como uma manobra que aperta demais a engrenagem dramática.

O que sustenta o filme, apesar desses limites, é a imagem de uma mulher que vai perdendo espaço em torno de si. Rachel não se torna menor moralmente; torna-se menor socialmente. Tem menos liberdade, menos convivência, menos controle sobre a própria história. A prisão, a distância familiar e o isolamento profissional deixam claro que proteger uma fonte não é apenas uma posição bonita para ser defendida em abstrato. É uma prática que pode custar quase tudo, sobretudo quando o Estado decide transformar uma jornalista em exemplo.

“Faces da Verdade” é mais convincente quando abandona a tentação de provar uma tese e acompanha o desgaste de quem vive dentro dela. Há rigidez em certas passagens, há cálculo demais em alguns movimentos do roteiro, mas também há uma pergunta incômoda que permanece: quanto vale uma convicção quando ela deixa de render admiração e passa a produzir perda? O filme não idealiza completamente a imprensa nem absolve o poder público. Prefere acompanhar a colisão entre os dois e medir os danos humanos que ficam depois do choque. É nesse ponto que sua força aparece com mais clareza: não como panfleto, mas como drama político de consequências difíceis.