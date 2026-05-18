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O Fantasma VermelhoDivulgação / Movie Art Factory
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por Marcelo Costa
Marcelo Costa

Um soldado quase sobrenatural vira pesadelo nazista neste filme de guerra do Prime Video

“O Fantasma Vermelho” não se comporta como uma reconstituição histórica tradicional. O filme de Andrey Bogatyrev parte de um episódio situado em dezembro de 1941, na região de Vyazma, quando soldados soviéticos tentam sobreviver ao cerco nazista e reencontrar suas linhas, mas logo deixa claro que seu interesse está em outra zona. Mais do que acompanhar homens exaustos atravessando a neve, a obra observa a passagem do medo para a lenda. Em meio ao recuo, à desorientação e à ameaça constante, aparece a imagem de um combatente quase sobrenatural, capaz de devolver aos sitiados a impressão de que a derrota ainda não tomou tudo.

É essa aposta que dá personalidade ao filme e, ao mesmo tempo, impõe seus limites. Quando assume a forma de fábula bélica, “O Fantasma Vermelho” ganha corpo. Quando tenta se aproximar de um drama humano mais amplo, tropeça em personagens que nem sempre ultrapassam o desenho do arquétipo. Há soldados acuados, inimigos ameaçadores, civis sob risco e uma paisagem que parece fechar todas as saídas. São elementos conhecidos do cinema de guerra, mas Bogatyrev os desloca para uma chave híbrida, com traços de western, thriller de sobrevivência e terror de vingança. O resultado tem pulso e atmosfera, ainda que às vezes confunda impacto com insistência.

Mito na neve

A neve não está ali apenas para situar a ação. Ela estreita o espaço, apaga rastros, isola os personagens e transforma a floresta num território de emboscada. A brancura da paisagem não suaviza a violência; pelo contrário, faz sangue, lama e fumaça parecerem mais agressivos. “O Fantasma Vermelho” entende que a guerra também se manifesta pelo desconforto físico: a dificuldade de caminhar, a falta de abrigo, a sensação de que o frio e a mata se somaram ao cerco militar.

É nesse ambiente que a figura do Fantasma Vermelho encontra sua função dramática. Ele não vale apenas como combatente habilidoso ou ameaça para os nazistas. Sua importância está no modo como atravessa o imaginário dos personagens. Para os soviéticos, representa a possibilidade de resistência quando quase tudo parece perdido. Para os alemães, vira rumor, medo, instabilidade. O filme funciona melhor quando preserva essa ambiguidade entre homem e mito, entre presença concreta e projeção coletiva. A lenda, nesse caso, é menos uma explicação do que uma força que altera a temperatura da narrativa.

Bogatyrev filma a guerra como cerco, mas também como duelo. Daí a proximidade com o western: há espera, tensão no espaço aberto, explosões súbitas de violência e uma figura solitária que parece deslocada de outra tradição cinematográfica. Só que o deserto dá lugar à Rússia congelada; o saloon desaparece em favor de casas isoladas, clareiras e florestas. Essa transposição tira o filme da aparência de drama histórico protocolar e lhe dá uma identidade mais áspera.

A mistura de gêneros, no entanto, cobra seu preço. “O Fantasma Vermelho” não busca a sobriedade de um drama de guerra clássico. Sua lógica é direta, gráfica e voltada ao choque imediato. A vingança antinazista surge como motor narrativo e como catarse, o que dá impulso ao filme, mas também reduz parte de sua complexidade. Em vários momentos, a guerra se organiza como máquina de tensão e punição. Como cinema de gênero, isso pode funcionar. Como investigação humana do conflito, deixa zonas pouco exploradas.

O peso do excesso

O problema não está em estilizar a violência. O cinema de guerra sempre oscilou entre memória, denúncia, espetáculo e mito. A questão aparece quando a estilização simplifica aquilo que tenta tornar mais intenso. Em “O Fantasma Vermelho”, alguns personagens existem mais como peças de uma engrenagem dramática do que como indivíduos com espessura própria. O soldado amedrontado, o herói improvável, o inimigo cruel e o grupo encurralado pela morte cumprem papéis claros. O filme sabe usá-los para criar pressão, mas raramente permite que escapem dessas funções.

Ainda assim, cobrar delicadeza de “O Fantasma Vermelho” seria desviar o olhar de sua proposta. Bogatyrev parece mais interessado em transformar uma situação de desespero em relato de resistência do que em construir um drama psicológico minucioso. O filme quer lidar com o medo, mas também com a fantasia de que alguém, escondido na floresta, ainda está revidando. Seus melhores momentos aparecem quando ele se aproxima do conto brutal, não quando tenta vestir a solenidade de um épico. O ponto mais interessante está nesse meio-termo: não é realismo histórico puro, tampouco delírio completo.

As atuações acompanham essa lógica. O elenco sustenta melhor a tensão coletiva do que grandes percursos individuais. Rostos cansados, gestos defensivos, olhares desconfiados e a proximidade da morte compõem um ambiente de urgência. O filme não precisa transformar todos em personagens complexos para funcionar, mas sua limitação aparece quando a narrativa pede um envolvimento mais preciso com determinados destinos. A força do conjunto supera a de cada trajetória isolada.

A direção tem senso de ritmo e sabe usar o espaço como ameaça. A floresta, a neve e o isolamento criam uma pressão contínua, enquanto a violência entra como corte seco, ora eficiente, ora um pouco reiterativo. O melhor de “O Fantasma Vermelho” está na maneira como o mito contamina a encenação. A presença do combatente lendário não precisa ser explicada a todo momento; ela cresce justamente porque circula como medo, boato e expectativa. Quando o filme confia nisso, sua brutalidade ganha alguma sugestão. Quando fecha demais o conflito em termos mecânicos, perde força.

“O Fantasma Vermelho” não é um grande drama sobre a Segunda Guerra Mundial, nem uma reflexão particularmente complexa sobre memória, culpa e sobrevivência. É uma fábula de guerra, vingança e assombro, construída sobre neve, sangue e medo. Funciona melhor quando aceita que seu herói pertence menos ao campo da história documentada do que ao território da imaginação popular. Seu limite está no mesmo lugar de sua potência: a lenda dá força ao filme, mas também reduz algumas zonas de sombra. Mesmo irregular, há vigor nessa escolha. Entre atmosfera e excesso, “O Fantasma Vermelho” encontra um caminho próprio para transformar a guerra em mito.

Filme: O Fantasma Vermelho
Diretor: Andrey Bogatyrev
Ano: 2020
Gênero: Guerra
Avaliação: 1.5/5 1 1

Marcelo Costa

Marcelo Costa

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