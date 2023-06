7 filmes na Netflix influenciados pela filosofia de Arthur Schopenhauer

O Castelo de Vidro (2017), Destin Daniel Cretton

Jake Giles Netter / Studiocanal

Originária de um lar desequilibrado e instável, Jeanette experimentou uma infância cheia de adversidades. Criada entre uma mãe artista e um pai alcoólatra, ela e seus irmãos aprenderam a se autoproteger, até conseguirem escapar daquela realidade difícil. Ao invés de ser uma barreira, essas experiências iniciais alimentaram a determinação de Jeanette para uma vida melhor. Como adulta, Jeanette prosperou, se tornando uma profissional de sucesso em Nova York e noiva de um consultor financeiro de prestígio. No entanto, seu iminente casamento a fez enfrentar a necessidade de reconciliação com seu passado. A jornada para perdoar seus pais e fazer as pazes com sua infância conturbada revela uma lição sobre resiliência, perdão e o verdadeiro sentido do amor familiar.