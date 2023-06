A história de amor adorável, na Netflix, que não vai insultar sua inteligência

Com direção e roteiro de Mateo Gil, “As Leis da Termodinâmica” é um falso documentário que explora as razões do fracasso amoroso entre Manel, um físico obcecado pelas leis da termodinâmica, e Elena, uma modelo e atriz em ascensão. Por meio de teorias científicas, o filme traz uma metáfora para os relacionamentos e a visão de mundo de Manel, que tenta explicar seu romance com Elena usando a termodinâmica.

A relação de Manel e Elena é apresentada como um sistema em busca de equilíbrio, com a atração entre eles representada pela transferência de calor. Manel, crente de que tudo no universo obedece às leis da ciência, considera que seu amor está limitado pela termodinâmica. Ele prevê o fim do relacionamento e acaba provocando-o através de comportamentos ciumentos e pressão excessiva.

Ao tentar enquadrar sua relação dentro das leis que estuda, Manel não apenas prevê o término, mas também o incentiva. No entanto, ao ouvir a versão de Elena, ele começa a perceber que o amor não pode ser tão restrito.

Mateo Gil realiza um trabalho brilhante ao comparar as relações humanas com as mais significativas teorias científicas, desafiando o espectador a refletir sobre a imprevisibilidade do amor e da vida. Apesar da genialidade de seu intelecto, é Elena que ensina a Manel a importância da espontaneidade e da beleza imensurável do amor, que não pode ser contido por teorias ou cálculos.

O filme nos ensina que o medo é o verdadeiro destruidor do amor. Manel, temendo perder Elena, acaba provocando a perda. Esta sátira de documentário nos convida a uma autorreflexão: estamos complicando demais a vida ou estamos simplificando? Muitas vezes, a felicidade está mais perto do que pensamos, mas o medo de perdê-la é exatamente o que a mantém distante.

Filme: As Leis da Termodinâmica

Direção: Mateo Gil

Ano: 2018

Gênero: Comédia

Nota: 9/10