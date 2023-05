História de amor no Prime Video é um dos filmes mais fofos que você vai ver em toda sua vida

Considerado um dos melhores romances do cinema, “Simplesmente Acontece” narra a história de Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Claflin). Amigos de infância, eles compartilham todos os sonhos e segredos. Quando no aniversário de 18 anos dela, eles se beijam. Para Alex, o gesto significou algo. Mas, no dia seguinte, Rosie esqueceu tudo, pois havia bebido demais.

Na verdade, ela está interessada em Greg (Christian Cooke), o garoto popular da escola que a chamou para o baile de formatura. Alex, por sua vez, está de olho em Bethany (Suki Waterhouse), a menina que chama atenção por onde passa. No baile, Rosie passa a noite com Greg e isso transforma sua vida para sempre: ela engravida.

O sexo com Greg não é nada do que ela esperava. A personalidade do rapaz também está bem aquém de suas expectativas. Agora, com uma nova responsabilidade a caminho, seus planos para o futuro mudam completamente.

Rosie e Alex planejavam ir embora para os Estados Unidos. Mais precisamente Boston, onde ela estudaria hotelaria na Universidade de Boston, e ele medicina em Harvard. Com a notícia da gravidez, Alex parte em busca de seus sonhos, enquanto Rosie fica na Inglaterra para ser uma mãe.

Rosie mantém a gravidez escondida de Alex ao máximo. Ela não quer que ele se sinta culpado por correr atrás de seus objetivos. Mas quando ele retorna para uma visita, já a encontra com a bebê. Embora exista, desde aquele beijo, um sentimento romântico entre eles, Rosie e Alex lutam para fugir de seus impulsos para manter a amizade intacta.

Ao longo de anos, eles se reencontram em fases diferentes de suas vidas, vivendo novas etapas de suas carreiras e de relacionamentos amorosos. Enquanto Alex se torna um médico bem-sucedido, a escalada profissional para Rosie é mais complicada. Ela passa anos vivendo com os pais, se torna camareira em um hotel e divide seu tempo entre a maternidade e o trabalho para sustentar ela e a filha. Por outro lado, Rosie é feliz, encontra em Ruby (Jaime Winstone) uma verdadeira amiga e consegue aproveitar cada uma de suas pequenas vitórias. Já Alex, embora tenha uma vida aparentemente perfeita, não consegue encontrar em suas companheiras o verdadeiro amor e se sente frustrado com sua vida pessoal, embora seja orgulhoso demais para admitir.

O sentimento que eles compartilham é colocado em stand by, enquanto boa parte de suas trajetórias se desenrola. “Simplesmente Acontece” é um roteiro simples, que acompanha vidas comuns ao longo do tempo. Poderia ser qualquer pessoa e é isso o que o torna especial. Falar sobre alguém que poderia estar no sofá o assistindo. A vida é trivial, é monótona, na maior parte dos dias. E muitas vezes demoramos para reconhecer o que tem valor, porque estamos ocupados demais tentando realizar nossos planos.

Um filme é sobre como o destino tem seus próprios desígnios, e não se preocupa com os nossos. É sobre como o amor verdadeiro sobrevive ao tempo e às tempestades e sobre como, muitas vezes, aquilo que é real, puro e genuíno está debaixo do nariz, mas é tão comum que passa despercebido. O amor pode estar do seu lado.

Filme: Simplesmente Acontece

Direção: Christian Ditter

Ano: 2014

Gênero: Romance

Nota: 8/10