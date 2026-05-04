História de amor russa, na Netflix, que vai te fazer se sentir dentro de um livro de Tostói

Em “Cidade de Gelo”, dirigido por Michael Lockshin, a história acompanha o encontro entre dois jovens que tentam furar o bloqueio social imposto por origem e autoridade, cada um à sua maneira e com custos bem concretos. Matvey (Fedor Fedotov) começa o filme deslizando pelos canais congelados de São Petersburgo com seus patins herdados do pai, entregando encomendas de uma padaria. É um trabalho simples, mas que garante sustento e algum senso de direção. Quando ele é acusado injustamente e perde o emprego, tudo muda de lugar. Sem renda e sem apoio, Matvey precisa encontrar outra forma de sobreviver, e rápido.

A solução aparece na forma de uma gangue de batedores de carteira que atua justamente nos canais onde ele conhece cada curva. Liderado por Alexei (Yura Borisov), o grupo oferece dinheiro em troca de agilidade e discrição. Matvey aceita. Não por ambição, mas porque ficar parado significa afundar. A escolha abre uma porta, mas também o coloca sob regras novas, menos visíveis e bem mais perigosas.

O preço de pertencer

Dentro da gangue, Matvey aprende a agir em meio à multidão, identificar alvos e desaparecer antes que alguém perceba. Ele ganha dinheiro, mas também perde margem de erro. Alexei observa de perto e cobra resultado. Quem falha, sai. Quem se distrai, paga. O ambiente não tem espaço para ingenuidade.

Há um certo humor silencioso em como o filme mostra essas operações. Deslizes no gelo, pequenos truques, olhares rápidos. Nada grandioso, tudo muito prático. E é justamente isso que dá peso à situação de Matvey. Ele não está em busca de aventura, está tentando não passar fome. Cada decisão dele carrega essa urgência, o que torna suas escolhas compreensíveis, ainda que arriscadas.

Uma herdeira confinada

Do outro lado da cidade, Alice (Sonya Priss) vive em uma mansão onde tudo é cuidadosamente controlado pelo pai, um oficial influente que decide o que ela pode estudar, com quem pode falar e até como deve se comportar. Alice quer estudar ciência, algo que vai contra as expectativas impostas a ela. O desejo parece simples, mas exige acesso a um mundo que lhe é negado.

Ela tenta barganhar pequenas liberdades e observa oportunidades. Mas cada tentativa encontra resistência. O pai impõe regras, corta iniciativas e reforça um caminho que não inclui escolhas próprias. A casa, grande e elegante, funciona quase como uma extensão da autoridade dele. Alice tem conforto, mas não tem autonomia.

Quando os caminhos se cruzam

O encontro entre Matvey e Alice acontece nos canais congelados, longe da vigilância direta da mansão. Ele está em meio a um trabalho, ela observa aquele universo com curiosidade e uma certa ousadia. A conexão surge sem esforço, como se ambos reconhecessem no outro uma saída possível.

Matvey passa a mostrar a Alice um lado da cidade que ela nunca viu. Alice, por sua vez, oferece a ele algo que falta: acesso, proteção, um olhar diferente sobre o que ele faz. A relação cresce nesse equilíbrio instável. Eles se ajudam, mas também se expõem.

Entre desejo e vigilância

A partir daí, tudo fica mais apertado. Alexei percebe que Matvey está menos focado e aumenta a pressão dentro da gangue. O pai de Alice, desconfiado das mudanças na filha, reforça o controle. Cada movimento passa a ser observado com mais atenção.

Matvey precisa decidir até onde pode ir sem perder a confiança da gangue. Alice precisa medir o quanto está disposta a enfrentar o pai. Eles avançam juntos, mas o terreno fica cada vez mais estreito. O que antes parecia uma brecha começa a se fechar.

As escolhas dos personagens têm efeitos: portas que se abrem por pouco tempo, oportunidades que desaparecem, riscos que se acumulam. A cidade congelada não é apenas cenário, ela dita o ritmo, limita caminhos e cobra precisão.

“Cidade de Gelo” equilíbra entre romance, drama e aventura. Há espaço para encantamento, mas nunca sem custo. E é nesse detalhe que o filme se sustenta: ninguém ali tem liberdade de sobra, apenas pequenas chances que precisam ser aproveitadas antes que desapareçam.