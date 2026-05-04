Warren Beatty e Harvey Keitel: filme de máfia na Netflix para quem ama O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros

Em “Bugsy”, de Barry Levinson, Benjamin “Bugsy” Siegel é enviado ao Oeste para dividir lucros e acaba trocando prazo por ambição ao tentar erguer um cassino no deserto. Bugsy Siegel (Warren Beatty) deixa Nova York com um recado dos sócios: conversar com a chefia local em Los Angeles e garantir participação nos ganhos da Costa Oeste. Ele chega com pouco tempo, uma lista de nomes e a expectativa de voltar rápido.

O primeiro movimento é protocolar, visitas, encontros, promessas de alinhamento. O obstáculo aparece na forma de hierarquias já estabelecidas e de um território que não aceita interferência sem contrapartida. Mesmo assim, ele negocia presença e conquista interlocutores, o que lhe abre acesso inicial aos circuitos de dinheiro e proteção.

Los Angeles amplia o campo de ação. Bugsy frequenta estúdios, restaurantes e escritórios onde negócios se misturam com glamour, e passa a usar o próprio carisma como moeda. Ele sorri, ameaça quando necessário e testa limites com quem controla apostas e distribuição. A cada reunião, tenta encurtar o caminho entre promessa e caixa, mas esbarra em acordos prévios e em desconfiança de antigos parceiros. Ainda assim, acumula pequenos ganhos de posição e estabelece uma rotina que estica sua permanência além dos quatro dias previstos.

Encontro com Virginia Hill

Ele conhece Virginia Hill (Annette Bening), uma mulher com trânsito no mesmo circuito e autonomia para negociar por conta própria. O encontro não é casual. Ela lê o ambiente, observa os riscos e decide se aproximar. Bugsy investe na relação como extensão dos negócios, mistura convites, presentes e confidências. O impedimento surge na forma de agendas concorrentes e da vigilância de aliados que não veem vantagem em distrações. Ainda assim, ele cede espaço para a relação, o que altera sua agenda e o ritmo das decisões.

Virginia não entra como adereço; ela negocia condições, impõe limites e cobra clareza sobre projetos. Quando Bugsy apresenta ideias, ela testa viabilidade e custo, e não aceita promessas vazias. Ele ganha uma interlocutora que questiona prazos e orçamentos, mas também passa a dividir foco entre romance e planilhas informais. A relação avança e, com ela, cresce a disposição dele de apostar mais alto, inclusive em propostas que ainda não têm lastro financeiro garantido.

Projeto do cassino no deserto

A aposta ganha forma quando Bugsy decide erguer um hotel-cassino em Nevada, longe dos centros tradicionais. Ele identifica o deserto como espaço de expansão e tenta converter isolamento em vantagem competitiva. O plano exige terreno, fornecedores, licenças informais e, sobretudo, capital constante. Ele apresenta o projeto aos sócios como caminho para lucros maiores e controle ampliado. O obstáculo é o ceticismo sobre custos, logística e retorno. Ainda assim, ele autoriza obras iniciais e cria um cronograma próprio, deslocando recursos para abrir caminho.

A execução pressiona todas as frentes. Contratos são firmados às pressas, equipes entram e saem do canteiro, e cada atraso aumenta o custo diário. Bugsy tenta contornar interrupções com decisões rápidas, mas paga caro por mudanças de rota. Ele promete inauguração em prazo curto para manter investidores alinhados, enquanto a realidade do deserto impõe revisões constantes. O efeito mensurável é a escalada de gastos e a necessidade de novos aportes, o que reduz a margem de confiança junto aos financiadores.

Cobranças, atrasos e perda de crédito

Os sócios em Nova York, representados por figuras como Mickey Cohen (Harvey Keitel), passam a exigir relatórios e resultados. Telefonemas e encontros deixam de ser cortesia e viram cobrança direta. Bugsy responde com justificativas e revisões de prazo, mas cada adiamento enfraquece sua autoridade. Ele tenta preservar o controle centralizando decisões e limitando acesso a números completos, o que gera ruído com quem financia. O impedimento agora é a própria rede de apoio, que começa a impor condições e a reduzir tolerância a desvios.

O ambiente de trabalho endurece. Fornecedores pressionam por pagamento, equipes reclamam de mudanças frequentes e parceiros pedem garantias adicionais. Bugsy reage alternando firmeza e concessões, mas não consegue estabilizar o fluxo. Ele aposta na inauguração como ponto de virada, antecipando receitas que ainda não existem. A cada dia, a diferença entre promessa e entrega amplia o risco e encurta o prazo para justificar o investimento.

Carisma como ferramenta de poder

Há momentos em que o próprio Bugsy tenta usar humor e charme para aliviar tensões em reuniões e visitas ao canteiro, com histórias, brindes e gestos calculados para ganhar tempo. Funciona no curto prazo, abre portas e adia decisões duras, mas não resolve a matemática dos custos. Ele não diz, mas trata cada conversa como negociação de sobrevivência, usando presença e imagem para manter aliados por perto enquanto o projeto consome recursos em ritmo maior que o previsto.

A direção de Barry Levinson acompanha essas escolhas com cortes que encurtam esperas em negociações e alongam a percepção de atraso na obra, o que afeta como se mede o tempo dentro da história. Quando a câmera mantém Bugsy fora de quadro em certas reuniões, a informação fica retida e retorna como cobrança, aumentando a pressão sobre prazos e autoridade. O efeito prático é reforçar a sensação de que decisões tomadas em salas fechadas reverberam diretamente no canteiro e no caixa.

O resultado é um cerco de exigências que Bugsy tenta romper com mais uma rodada de promessas e ajustes, mantendo o projeto ativo e o grupo dividido entre insistir ou recuar, com dinheiro e reputação em jogo imediato.