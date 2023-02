Dicas de leitura

Ler é sempre bom. Mas não é em qualquer lugar que se pode ler qualquer livro. Pois aqui vão dicas úteis de onde se deve ler determinados tipos de livros:

Leitura de quarto — Você deve ler no quarto aqueles livros que você não pode ler na sala, na frente de qualquer pessoa. Por exemplo: Tem certos livros que é melhor ler afastado das crianças com suas perguntas constrangedoras. Outros que é melhor ler longe do cunhado bolsonarista, que vai te perguntar que livro comunista é esse que você está lendo e vai arranjar algum argumento para começar uma discussão interminável sobre globolixo ou urnas fraudadas.

Livros de sala de espera — Não é qualquer livro que se deve ler numa sala de espera de um médico ou dentista. Pega mal ficar lendo livros eróticos, por exemplo. Por outro lado, um cara que lê “Guerra e Paz”, de Tolstói, ou “Ulysses”, de James Joyce na sala de espera do dermatologista, merece as espinhas que tem na cara.

Livros para ler deitado na rede — Livros leves. Não estou falando do enredo, mas do peso do objeto livro mesmo. Não dá para ler um catatau de mil páginas deitado na rede, a não ser que você tenha o braço de um fisiculturista.

Leitura de banheiro — Leitura rápida. Crônicas, pequenos contos, anedotas, com capítulos que se possam ler no tempo de uma “obrada”. E se o livro for uma bosta, já se pode aproveitar o local em que se está.

Leituras em festas — Se você quiser ler no meio de uma festa, eu aconselho livros de autoajuda ou psicanálise. Você está precisando.

Leitura no trabalho — É claro que se você for ler durante o trabalho é melhor ler livros técnicos. Outra opção é ler algum desses livros com “foda-se” no título, como “A Sutil Arte de Ligar o Foda-se” ou “Eu Podia Estar Trabalhando, mas Foda-se!”