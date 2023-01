Filme da Netflix vai te fazer revirar na cama, te deixar chocado e incrédulo, e grudar em sua cabeça

O fanatismo religioso já conduziu a humanidade por meios e para fins trágicos e terríveis e ainda tem poder para tanto. Perseguições religiosas, inquisição, disputas territoriais e políticas em nome de Deus, guerras santas. O mundo já viu dias terríveis em nome da fé. É preciso equilíbrio entre a razão e a emoção para que o homem não atravesse o território da sanidade para a terra da loucura.

Em “Apóstolo”, uma seita que adora uma suposta divindade feminina, habita uma ilha remota onde coisas estranhas acontecem. Aqueles que ousam abandonar a fé e tentam retornar para o continente são presos e mortos. Devido a uma crise na plantação, é preciso dinheiro para manter a comunidade. Quando os líderes ficam sabendo que o pai de uma fiel é rico, a sequestram e prendem e pedem por seu resgate.

No lugar do pai, é enviado o irmão da moça, Thomas Richardson, que se infiltra na seita para descobrir o que fizeram com ela. Enquanto tenta passar despercebido, descobre que o grupo está enfraquecido, dividido e que a loucura e violência dominam principalmente os homens mais fanáticos e influentes daquela comunidade religiosa. Para conseguir sair da ilha vivo com sua irmã, Thomas vai testemunhar e vivenciar situações horrendas, sangrentas e absurdas.

O britânico Gareth Evans, diretor do filme, estourou no cinema asiático com produções violentas de lutas marciais. A proposta de “Apóstolo” é diferente, mas estabelece a violência explícita como sua marca. Embora haja poucos sustos neste suspense estranho e místico, o medo é provocado pela intimidação aos olhos. São constantes as cenas de espancamentos, pescoços sendo cortados, sangues jorrando, mãos trituradas, crânios perfurados e outras torturas psicológicas provocadas no espectador. Amantes do cinema cruel, sangrento e apavorante, como “O Albergue” ou “Jogos Mortais” serão certamente saciados com as doses colossais de agressões e violências contidas aqui.

O nome do protagonista, Thomas, é uma referência ao apóstolo Tomé, conhecido como “o incrédulo”. Thomas também duvida das crenças daquela seita e precisa “ver para crer” seja lá o que eles acreditam ou perseguem. Viciado em ópio, o protagonista do filme é o único que mantém a prática em meio à comunidade de religiosos, porque não tem fé. Se a religião, como diria Marx, é o ópio do povo, Thomas é dependente da própria droga, já que não crê.

Filme: O Apóstolo

Direção: Gareth Evans

Ano: 2018

Gênero: Suspense/Terror

Nota: 7/10