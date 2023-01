Intelectualmente envolvente e deliciosamente cômico, a Netflix tem um filme perfeito para seu final de semana

Filme de estreia como diretor de Macon Blair, a comédia policial sui generis “Já Não Me Sinto em Casa Neste Mundo” é algo como você nunca viu e que toma rumos completamente improváveis. Tudo começa quando a enfermeira Ruth (Melanie Lynskey) tem a casa furtada por um trio de marginais e decide chamar o vizinho de rua, Tony (Elijah Wood), para ajudá-la a recuperar os objetos perdidos.

O roteiro, também escrito por Blair, foi inspirado em sua própria experiência, depois que seu apartamento foi arrombado, revirado e furtado por bandidos. A apatia da polícia em solucionar o caso acabou fomentando as ideias para criar esse enredo cheio de peculiaridades e absurdos.

Ruth é uma mulher triste, solitária, de bom coração e um pouco moralista. Enquanto divaga sobre o quanto as pessoas são más e não se importam umas com as outras, questiona a própria existência e teme a morte, na qual acredita ser uma escuridão sem fim. Ela conhece o vizinho Tony após confrontá-lo sobre o cocô que o cachorro dele deixa diariamente em seu gramado. Tony é um especialista em armas japonesas e artes marciais, que escuta rock pesado no último volume, mas que no fundo é uma pessoa adorável e leal.

Após a casa de Ruth ser furtada, ela aciona a polícia, mas percebe que não há muito interesse das autoridades em solucionar o caso. Quando seu celular localiza o computador levado pelos criminosos, os policiais se negam a ir buscá-lo. Então, ela pede ajuda a Tony para recuperar o item. Ao chegar no local indicado pelo GPS, descobre que o computador foi comprado em uma loja de penhores. Então, ela decide ir até o estabelecimento para encontrar, também, os talheres de prata que ficaram como herança de sua avó e que haviam sido furtados com a máquina e alguns medicamentos.

No local, ela identifica um dos homens que invadiu sua casa e que tem fornecido objetos roubados para a loja. Ela e Tony decidem confrontar o responsável pelo furto. Uma sequência de acontecimentos desastrados transforma a missão por justiça em uma verdadeira catástrofe que deixaria Joel e Ethan Cohen orgulhosos.

Inspirado em um “Um Dia de Fúria”, de Joel Schumacher, “Já Não Me Sinto em Casa Neste Mundo” teve seu título baseado na canção de Woody Guthrie, de 1938. Um filme que mistura humor ácido, drama, existencialismo, muita violência explícita e um pouco de ação, o longa-metragem é para quem absorve bem comédias nonsense, em que seus personagens tem ideias completamente ilógicas diante das situações mais bizarras. O filme tem ritmo ligeiro e dinâmico e não deixa os espectadores dormirem no ponto.

Ruth e Tony são duas pessoas completamente sem propósito em suas vidas e solucionar o furto é a faísca de esperança que eles encontram em fazer suas vidas fazerem algum sentido ou em fazer algo valer a pena. Mesmo que tudo acabe mal, há um senso de transgressão e vingança contra todas as vezes em que Ruth se sentiu, de alguma forma, injustiçada. Para ela e Tony, é uma forma de restaurar o controle que é perdido ao longo da vida adulta.

Filme: Não Me Sinto Em Casa Neste Mundo

Direção: Macon Blair

Ano: 2017

Gênero: Comédia/Policial/Drama

Nota: 9/10