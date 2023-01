Os 5 melhores filmes do momento na Netflix (e, provavelmente, você ainda não viu)

A Revista Bula fez uma seleção de filmes que acabaram de chegar à Netflix e que, provavelmente, você ainda não assistiu. Os títulos, de diferentes gêneros e nacionalidades, têm em comum roteiros inteligentes, com tramas surpreendentes e bem arquitetadas. Alguns são verdadeiros quebra-cabeças e será preciso redobrar a atenção para entendê-los inteiramente. Entre as produções selecionadas, destacam-se “O Pálido Olho Azul” (2023), de Scott Cooper; “Os Reis do Mundo” (2023), de Laura Mora; “Glass Onion: Um Mistério Knives Out” (2022), de Rian Johnson. Os filmes estão listados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Pálido Olho Azul (2023), de Scott Cooper Scott Garfield / Netflix Em 1830, um detetive meio cansado da vida é contratado para investigar, com muita discrição, o terrível assassinato de um dos cadetes da Academia Militar de West Point. No entanto, o código de silêncio dos cadetes se mostra um obstáculo incontornável para a investigação, fazendo com que o detetive peça a ajuda de um dos alunos da academia: um jovem que entraria para a história como Edgar Allan Poe.

Os Reis do Mundo (2023), de Laura Mora Divulgação / Netflix Rá, Culebro, Sere, Winny e Nano são cinco meninos das ruas de Medellín. Cinco reis sem reino, sem lei, sem família, deixam a cidade e se aventuram nas profundezas do interior colombiano em busca da terra prometida: terra que Rá herdou de sua falecida avó. Os cinco formam uma espécie de clã fraterno no qual devem seguir seu caminho em um mundo paralelo sem leis. Ao fazer isso, eles defendem ideais como amizade e dignidade, mas também mostram desobediência e resistência.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), Rian Johnson John Wilson / Netflix Benoit Blanc volta à ação para resolver mais um caso dirigido por Rian Johnson. Nesta nova aventura, o intrépido detetive aparece em uma luxuosa propriedade em uma ilha grega, mas como e por que ele está lá é apenas o primeiro de vários enigmas. Blanc logo encontra um grupo diversificado de amigos reunidos para o encontro anual organizado pelo bilionário Miles Bron. Entre os convidados estão a ex-sócia de Miles, Andi Brand; a atual governadora de Connecticut, Claire Debella; o cientista Lionel Toussaint; a estilista e ex-modelo Birdie Jay e sua leal assistente Peg, além do influenciador Duke Cody com a namorada Whiskey. Como em toda história de detetive que se preze, cada personagem esconde os próprios segredos, mentiras e motivações. Por isso, quando acontece uma morte, todos são suspeitos.

Ruído Branco (2022), Noah Baumbach Wilson Webb / Netflix Ao mesmo tempo hilário e horripilante, “Ruído Branco” retrata o drama de uma família americana contemporânea que tenta lidar com os conflitos da vida cotidiana em meio a questões filosóficas e universais, como o amor, a morte e a possibilidade de felicidade em um mundo repleto de incertezas.