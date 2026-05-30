Indicado a 5 Oscars, drama com Saoirse Ronan está na Netflix e merece ser redescoberto

“Lady Bird A Hora de Voar” nasce de uma situação conhecida: uma adolescente no último ano do ensino médio quer deixar a cidade natal, entrar em uma faculdade distante e se tornar alguém diferente daquilo que a família, a escola e a classe social parecem permitir. Em mãos menos atentas, esse ponto de partida poderia render apenas mais uma crônica de amadurecimento, com primeiros amores, brigas domésticas, amizades testadas e uma resolução confortável sobre identidade. O acerto de Greta Gerwig está em perceber que a adolescência não precisa ser amplificada para parecer dramática. Ela já é barulhenta o bastante quando observada de perto.

Christine McPherson, que exige ser chamada de Lady Bird, não quer apenas sair de Sacramento. Ela quer escapar da versão de si mesma que acredita estar presa ali. A cidade, a casa, o colégio católico e a relação com a mãe funcionam como lembretes constantes de um limite financeiro, afetivo e social. A protagonista sonha com uma universidade na Costa Leste porque associa distância a reinvenção. O filme, porém, não compra essa fantasia sem reservas. Partir, aqui, não apaga a origem. Em muitos casos, só torna a origem mais difícil de ignorar.

Fuga e origem

A força de “Lady Bird — A Hora de Voar” aparece justamente nessa tensão. Lady Bird é carismática, engraçada, impulsiva e, muitas vezes, irritante. Gerwig não tenta protegê-la demais, e isso é decisivo. A personagem mente, exagera, troca afetos por aprovação social, sente vergonha da própria condição econômica e trata algumas pessoas como figurantes do drama que inventou para si. Ainda assim, o filme não a olha com superioridade. Entende a crueldade pequena da adolescência como parte de um processo de formação, não como sentença moral.

Saoirse Ronan encontra esse ponto com precisão. Sua Lady Bird vive em estado de confronto, como se cada conversa pudesse virar uma declaração de independência. Mas a atriz deixa a insegurança aparecer por baixo da pose. Há algo muito reconhecível na maneira como a personagem tenta parecer mais sofisticada, mais livre e mais resolvida do que realmente é. O filme acerta porque não trata essa performance como falsidade pura. Ela também é uma defesa. Lady Bird testa versões de si mesma porque ainda não sabe qual delas consegue sustentar.

O roteiro acompanha esse movimento sem excesso de explicação. As cenas são curtas, os cortes são secos, e a estrutura episódica funciona porque há um eixo emocional bem definido: a tentativa de separação entre mãe e filha. Os namoros, as amizades, os conflitos escolares e a busca por faculdade não estão ali como enfeites de gênero. Cada um desses elementos pressiona a protagonista a decidir que imagem quer projetar e quais vínculos está disposta a machucar para manter essa imagem de pé.

Esse desenho impede que o filme vire uma coleção de lembranças adolescentes. A escola católica, os colegas, as festas, os ensaios, os encontros e os constrangimentos sociais compõem um ambiente que molda Lady Bird enquanto ela tenta negá-lo. Gerwig filma esse universo sem nostalgia fácil e sem transformar o passado recente em vitrine. Há humor, mas ele não limpa o desconforto. Há ternura, mas ela não apaga a aspereza. A adolescência, aqui, não é uma fase pura nem um pacote de pequenas dores convertidas em charme. É o momento em que a pessoa começa a notar que suas escolhas deixam marcas, mesmo quando ainda não sabe medir o tamanho delas.

O amor em atrito

A relação entre Lady Bird e Marion é o coração do filme. Laurie Metcalf interpreta uma mãe dura, prática, cansada e frequentemente cruel no detalhe, mas nunca reduzida à caricatura da repressão. Marion ama a filha, só que esse amor vem misturado a medo, cobrança, ressentimento e exaustão. Ela sabe o custo das coisas, e essa consciência pesa em cada gesto. Quando confronta os planos de Lady Bird, não está apenas tentando controlar seu futuro. Também está reagindo a uma realidade econômica que a filha prefere negar, contornar ou romantizar.

É nessa fricção que “Lady Bird — A Hora de Voar” se torna mais adulto. O filme entende que afeto familiar nem sempre aparece em frases bonitas ou gestos conciliadores. Às vezes, aparece torto, como crítica, silêncio, irritação ou cuidado mal formulado. O roteiro evita escolher uma culpada. Lady Bird pode ser ingrata; Marion pode ser ferina. As duas podem estar certas e erradas na mesma cena. Essa ambiguidade dá ao filme uma densidade que falta a muitos dramas adolescentes interessados apenas na libertação individual.

A classe social atravessa tudo sem virar discurso. O dinheiro define possibilidades, humilhações e fantasias. Está na casa onde se vive, na escola frequentada, na faculdade desejada, na roupa escolhida, no constrangimento diante dos colegas. Lady Bird quer ser vista de outro jeito, mas o filme mostra que esse desejo não nasce apenas de vaidade. Ele vem também de um incômodo real com a sensação de estar sempre um pouco deslocada, sempre um passo atrás de uma vida que imagina mais bonita, mais livre, mais sua.

Nem tudo em “Lady Bird — A Hora de Voar” escapa das convenções do coming-of-age americano independente. Há descobertas amorosas, conflitos de amizade e pequenas revelações que pertencem a um repertório bastante familiar. O filme não reinventa essa estrutura, e sua simplicidade pode parecer modesta para quem espera uma ruptura formal mais evidente. Ainda assim, a precisão dos detalhes compensa a familiaridade do caminho. Gerwig sabe quando interromper uma cena, quando deixar uma reação respirar e quando trocar a explicação por um gesto breve.

A ambientação no início dos anos 2000 também funciona porque não domina o olhar. O período está ali, mas não vira decoração. Sacramento importa menos como cenário do que como território mental: um lugar que Lady Bird rejeita antes de conseguir compreendê-lo. O amadurecimento da personagem não está em conquistar uma liberdade absoluta, e sim em perceber que a origem não é apenas obstáculo. É matéria. É memória. É incômodo, mas também formação.

Por isso, “Lady Bird — A Hora de Voar” cresce quando parece pequeno. Suas melhores cenas não dependem de grandes viradas, e sim de choques cotidianos entre expectativa e limite. O filme observa uma fase da vida em que tudo parece urgente, definitivo e injusto, mas mantém distância suficiente para não comprar todas as ilusões da protagonista. Há ternura, mas há crítica. Há humor, mas há desgaste. Há vontade de partir, mas também a suspeita de que ninguém sai inteiro do lugar de onde veio.

Gerwig faz um filme seguro porque confia no material humano que tem nas mãos. A direção não tenta enfeitar a adolescência com grandeza artificial. Prefere reconhecer sua mistura de ridículo, dor, arrogância e desejo legítimo. O resultado é uma obra de aparência leve, mas de leitura emocional afiada. “Lady Bird — A Hora de Voar” não precisa anunciar que crescer dói. Mostra que crescer, muitas vezes, é descobrir que a liberdade sonhada ainda carrega o endereço de casa.