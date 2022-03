10 filmes na Netflix para esquecer os problemas, a pandemia, a guerra e os boletos

Prazer, Kalinda (2021), Katarzyna Klimkiewicz

Na Polônia de 1960, Kalina Jedrusik é uma atriz de sucesso com personalidade progressista. Em uma época em que as mulheres devem ser caseiras, enquanto os homens se divertem, Kalina é uma mulher feliz e que não se preocupa em seguir as expectativas da sociedade. No auge de sua popularidade, ela atrai a luxúria dos homens e o desdém das mulheres, que não ousam ser livres como ela. No entanto, quando Kalina rejeita um diretor de televisão, ela enfrenta uma suspensão e tem de ser forte para se manter firme ao que acredita e sem se curvar e pedir desculpas por ter suas próprias vontades e opiniões.