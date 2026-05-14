Romance com Chad Michael Murray que vai te fazer esquecer dos problemas e lembrar do amor, na Netflix

“As Cores do Amor”, usa uma disputa imobiliária simples para contar uma história sobre pertencimento, família e cidades pequenas que tentam sobreviver sem perder completamente a própria identidade. A direção de Bradley Walsh aposta numa narrativa leve, confortável e bastante previsível em alguns momentos, mas consegue manter o interesse porque os personagens lidam com problemas compreensíveis e muito terrenos.

Taylor Harris (Jessica Lowndes) é uma bibliotecária que perde o emprego e decide voltar para Forest Ridge, uma pequena cidade em Montana onde sua família administra o tradicional Graff Hotel. O retorno acontece num momento delicado. Seu irmão Will (Dennis Andres) enfrenta dificuldades financeiras para manter o negócio funcionando e começa a considerar a venda do hotel para Joel Sheenan (Chad Michael Murray), um empresário interessado em transformar o espaço em um resort moderno para turistas.

Solução que divide

A proposta de Joel divide a cidade. Parte dos moradores acredita que o investimento pode trazer empregos e movimentar a economia local. Outros enxergam a reforma como uma ameaça ao patrimônio histórico da região. Taylor rapidamente entra nesse segundo grupo. Ela percebe que o hotel guarda registros importantes da fundação da cidade e passa a procurar documentos capazes de transformar o prédio em marco histórico protegido pelo conselho municipal. Caso consiga provar o valor histórico do lugar, Joel perderá autorização para fazer mudanças radicais na estrutura.

O roteiro trabalha essa busca de maneira simples, mas eficiente. Taylor visita arquivos antigos, conversa com moradores mais velhos e tenta montar um quebra-cabeça histórico enquanto ajuda o irmão no funcionamento do hotel. Existe algo simpático na forma como o filme transforma tarefas burocráticas em parte importante da trama. Em vez de apostar em escândalos ou conflitos, a história acompanha personagens lidando com atas antigas, fotografias esquecidas e documentos guardados em caixas empoeiradas. É quase um filme onde pastas de arquivo possuem mais importância dramática que discursos apaixonados.

Personalidades distintas

Chad Michael Murray interpreta Joel com um tom menos arrogante do que o tipo de personagem costuma receber em romances desse estilo. Joel chega à cidade interessado em negócios e turismo, mas demonstra curiosidade genuína pela história do hotel e pela ligação emocional que os moradores possuem com aquele espaço. Isso impede que a narrativa transforme o empresário em vilão de novela. Ele quer lucro, mas também entende que destruir completamente a identidade do lugar poderia afastar justamente aquilo que torna Forest Ridge atraente.

O romance entre Taylor e Joel cresce aos poucos, no meio de conversas sobre arquitetura, festas locais e o futuro do hotel. O filme acerta ao não transformar os dois em caricaturas que vivem brigando o tempo inteiro. Eles discordam bastante, mas existe certa maturidade na maneira como tentam entender os motivos um do outro. Jessica Lowndes trabalha Taylor com doçura e insistência silenciosa. A personagem passa boa parte da história tentando equilibrar sua preocupação com a família e o sentimento de que talvez tenha fracassado fora dali.

Dennis Andres também ganha espaço interessante como Will. O personagem representa a parte mais cansada da situação. Enquanto Taylor luta pela preservação histórica e Joel pensa no potencial turístico da cidade, Will precisa lidar com contas atrasadas e despesas reais do hotel. Ele não possui tempo para romantizar tradição quando existe risco de fechar as portas. Essa pressão financeira dá peso maior para as discussões do roteiro.

Baile anual

O baile anual realizado no Graff Hotel funciona como centro simbólico da história. O evento reúne moradores, visitantes e investidores num mesmo ambiente, enquanto a decisão sobre o futuro do prédio se aproxima. Bradley Walsh usa esse cenário repetidamente para mostrar mudanças nas relações entre os personagens. Em determinado momento, o salão parece um espaço acolhedor e cheio de memória afetiva. Pouco depois, o mesmo lugar vira palco de negociações e disputas políticas discretas.

A direção trabalha dentro de um formato bastante conhecido dos romances televisivos norte-americanos. Há neve, luzes aconchegantes, música suave e encontros casuais que surgem sempre na hora certa. Ainda assim, “As Cores do Amor” consegue escapar de parte da artificialidade comum ao gênero porque mantém os pés no cotidiano dos personagens. Taylor não está tentando salvar o mundo. Ela quer impedir que um lugar importante para sua família desapareça sob uma reforma milionária.

O filme também diz algo importante sobre cidades pequenas. Quase todo mundo opina sobre a vida dos outros. Um simples comentário no saguão do hotel se espalha pela cidade inteira em poucas horas. Quando Joel começa a passar mais tempo ao lado de Taylor, moradores observam cada aproximação com curiosidade quase esportiva. Falta apenas alguém vender ingresso para acompanhar as fofocas no café local.

O Graff Hotel funciona como símbolo desse impasse constante entre preservar histórias antigas ou abrir espaço para novos investimentos. Enquanto Taylor tenta descobrir quais documentos ainda podem proteger o prédio, ela também percebe que voltar para casa talvez tenha devolvido algo que havia perdido muito antes do desemprego.