Matt Damon, Danny DeVito, Mickey Rourke e Claire Danes em filme espetacular e esquecido de Coppola, na Netflix

Em “O Homem Que Fazia Chover”, Rudy Baylor (Matt Damon) aparece tentando conseguir emprego depois da faculdade de Direito. Ele passa por escritórios pequenos, entrevistas constrangedoras e corredores de tribunal carregando mais insegurança do que experiência. O rapaz sonha em trabalhar em casos importantes, mas descobre cedo que o ambiente jurídico tem pouco interesse em idealismo. Quem possui dinheiro entra pelas portas principais. Quem não possui tenta sobreviver nos fundos do prédio.

A vida de Rudy se transforma quando ele conhece Dot Black (Mary Kay Place) e Buddy Black (Red West), pais de Donny Ray Black (Johnny Whitworth), um jovem diagnosticado com leucemia. A companhia de seguros se nega a pagar um transplante capaz de aumentar as chances de sobrevivência do rapaz. O detalhe mais cruel está no fato de que o procedimento fazia parte do contrato. A empresa arrecadou mensalidades durante anos e, diante do tratamento mais caro, decidiu negar cobertura usando cláusulas escondidas em páginas que ninguém lê completamente.

Rudy aceita representar a família mesmo sabendo que o caso pode destruir sua carreira antes dela começar. O problema ganha outro tamanho porque os advogados da seguradora trabalham em escritórios luxuosos, possuem influência dentro do tribunal e conhecem cada brecha jurídica possível. Enquanto isso, Rudy tenta organizar documentos em salas apertadas e telefones velhos que mal funcionam.

Parceria improvisada

Deck Shifflet (Danny DeVito) entra na história trazendo um tipo curioso de experiência. Ele conhece juízes, funcionários e corredores do fórum melhor que muita gente formada, embora ainda não tenha passado no exame da Ordem. Deck vive fazendo acordos pequenos, caça clientes em hospitais e negocia processos em cafeterias baratas. Danny DeVito transforma o personagem num sujeito falastrão e meio cansado da vida, mas muito mais inteligente do que aparenta nos primeiros minutos.

A dupla completa o desespero do outro. Rudy tenta agir com seriedade profissional enquanto Deck encontra soluções improvisadas para quase tudo. Em determinado momento, os dois precisam montar um escritório praticamente do zero. Falta dinheiro, falta estrutura e sobra gente querendo vê-los fracassar. Ainda assim, eles seguem reunindo depoimentos, prontuários médicos e registros internos da seguradora na tentativa de provar que a empresa recusava tratamentos importantes de maneira sistemática.

Francis Ford Coppola trabalha o tribunal quase como um campo político. Os juízes parecem cansados, os corredores vivem lotados e cada audiência carrega pequenas negociações paralelas acontecendo fora da vista pública. Não existe glamour naquele espaço. Existem pilhas de papel, telefonemas interrompidos e advogados tentando ganhar tempo enquanto clientes perdem saúde ou dinheiro do lado de fora.

Pressão fora do processo

Paralelamente ao caso judicial, Rudy se aproxima de Kelly Riker (Claire Danes), uma jovem presa num casamento abusivo com Cliff Riker (Andrew Shue). Coppola insere essa relação sem transformar o romance no centro da narrativa. Kelly vive em estado permanente de tensão. Cliff controla seus passos, explode por motivos banais e transforma qualquer conversa doméstica num ambiente sufocante. Rudy tenta ajudá-la, mas percebe que a situação pode fugir do controle em poucos segundos.

Essas cenas aumentam a sensação de desgaste emocional que atravessa todo o filme. Ninguém ali parece descansar de verdade. Rudy sai do tribunal carregando caixas de documentos e termina o dia ouvindo relatos de violência doméstica. Kelly procura algum tipo de segurança enquanto tenta não despertar ainda mais agressividade dentro de casa. Já a família Black acompanha o avanço da doença de Donny Ray convivendo com a lentidão da Justiça.

Matt Damon segura boa parte do longa apostando numa interpretação lacônica. Rudy fala pouco em várias cenas importantes e transmite nervosismo apenas pelo olhar cansado ou pela maneira insegura com que ocupa certos espaços. Existe uma diferença gritante entre ele e os advogados da seguradora. Eles entram nas audiências com arrogância confortável. Rudy entra tentando esconder o medo de cometer algum erro irreversível.

Dinheiro vale mais que urgência

O aspecto mais duro de “O Homem Que Fazia Chover” aparece na forma como o filme trata a indústria dos seguros de saúde. Coppola apresenta empresas capazes de transformar doenças graves em números de planilha. Quanto mais caro o tratamento, maior a chance de surgir alguma cláusula conveniente para impedir pagamentos. Rudy percebe isso ao descobrir casos parecidos com o de Donny Ray espalhados por arquivos antigos e processos esquecidos.

O roteiro mostra que tribunais dependem de espetáculo. Advogados performam para jurados, dramatizam argumentos e tentam manipular emoções sempre que possível. Algumas cenas de audiência chegam perto do humor ácido porque certos profissionais parecem mais preocupados com aparência e ego do que com as pessoas sentadas atrás deles. Danny DeVito aproveita esse clima para soltar comentários irônicos em momentos estratégicos, especialmente quando percebe o absurdo das situações ao redor.

Mesmo sendo um drama jurídico, “O Homem Que Fazia Chover” nunca abandona os personagens em meio à burocracia. Coppola mantém a atenção voltada para pessoas tentando ganhar tempo contra doenças, violência e dívidas acumuladas. Cada documento encontrado faz Rudy ganhar vantagem ou desvantagem dentro do processo. Cada audiência aumenta a pressão sobre a seguradora. E cada dia perdido pesa sobre uma família esperando autorização médica para continuar lutando pela vida do filho.