15 livros que foram destruídos pelos filmes

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa

Pense em um livro perfeito para criar um épico cinematográfico com todos os ingredientes necessários: personagens fortes, ação, romance, suspense, mistério, terror, discussões filosóficas e muito mais. Agora pense em uma adaptação cinematográfica que ignorou tudo isso e só quis fazer uma imitação do filme “O Cangaceiro”. O pior de tudo é que entregou no meio do filme o maior mistério do romance, que só é revelado ao leitor nas últimas páginas. É triste pensar que Guimarães Rosa estava vivo quando o filme foi lançado. Fique com a ótima série de TV, em que a única dificuldade é tentar convencer o espectador de que Bruna Lombardi é um travesti.