10 séries escondidas para assistir no Amazon Prime Video

Sem dúvida, a série do Amazon Prime Video mais falada nos últimos tempos é “Fleabag”, de Phoebe Waller-Bridge, uma das produções mais premiadas de 2019, com quatro Emmys. Outros seriados, como “The Marvelous Mrs. Maisel”, de Amy-Sherman Palladino, já tiveram seus momentos de glória. Mas, a verdade é que o catálogo do serviço de streaming esconde muitas outras surpresas, atuais e clássicas, de diferentes gêneros. Para ajudar os espectadores, a Bula reuniu alguns títulos que, ainda que não estejam entre os mais assistidos, foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema. Entre os selecionados, destacam-se “Howards End” (2017), de Kenneth Lonergan; e “The Good Fight” (2017), de Phil Alden Robinson, Michelle King e outros. As séries estão organizadas de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Pequenas Coincidências (2018), Javier Veiga Marta e Javier vivem em círculos sociais diferentes e não se conhecem. Ele é um crítico gastronômico que adora curtir a vida de solteiro e ela é uma designer de vestidos de noiva que vive trocando de namorado. No fundo, eles sabem que estão envelhecendo e querem um amor de verdade. Então, algumas coincidências fazem com que eles se encontrem constantemente.

Crenças — Histórias de Terror (2017), Thomas J. Wright Dos mesmos produtores de “The Walking Dead” e “Arquivo X”, essa série dá vida ao podcast de Aaron Mahnke, que apresenta as histórias reais que criaram as lendas urbanas de terror. Misturando dramatização, animação, arquivos e narração, os episódios mostram como alguns mitos — como vampiros e lobisomens — foram baseados na realidade.

Howards End (2017), Kenneth Lonergan A série acompanha as divisões sociais e de classe na Inglaterra, durante a virada do século 19 para o 20, pela ótica de três famílias: os Schlegels, intelectuais e idealistas, os Wilcoxes, ricos do mundo dos negócios, e os empobrecidos Basts, da classe trabalhadora. A história começa quando as jovens irmãs Helen e Margaret Schlegels decidem passar um período na residência dos Wilcoxes. A produção é baseada no livro homônimo de E. M. Forster.

Jamestown (2017), Paul Wilmshurst, Bill Gallagher e outros Em 1619, doze anos após desbravadores fundarem Jamestown, as primeiras mulheres chegam à colônia. Elas vêm da Inglaterra, com o dever de se casarem com os homens que pagaram suas passagens. Alice, Verity e Jocelyn estão entre as recém-chegadas que perturbam o cotidiano dos moradores, acendem rivalidades e trazem prosperidade ao local.

Little Women (2017), Heidi Thomas A minissérie acompanha o amadurecimento das irmãs Jo, Meg, Beth e Amy March. Enquanto o pai está servindo na Guerra Civil, elas ficam sob os cuidados da mãe, Marmee, e apoiam-se umas nas outras para suportar as dificuldades da vida. A produção é baseada no livro clássico “Mulherzinhas”, de Louisa May Alcott, e foi realizada em homenagem aos 150 anos da obra.

Sé Quien Eres (2017), Pau Freixas Juan Elías, um advogado de prestígio, perde totalmente a memória após um acidente. Com a ajuda da esposa, a juíza Alicia Castro, ele tenta reconstruir os eventos que aconteceram antes da batida. Mas, a situação piora quando a polícia encontra, dentro do carro, vestígios de sangue de Ana Saura, uma sobrinha de Juan que está desaparecida há dias.

The Good Fight (2017), Phil Alden Robinson, Michelle King e outros Um enorme golpe financeiro destrói a reputação da advogada Maria e acaba com as reservas econômicas de sua mentora, Diane Lockhart. Despedidas do escritório Lockhart & Lee, as duas entram para uma das firmas mais promissoras de Chicago, onde trabalharão com a advogada Lucca Quinn. A série é uma continuação de “The Good Wife”, que foi cancelada em 2016.

Elementary (2012), Robert Doherty “Elementary” é uma adaptação dos personagens Sherlock Holmes e dr. Watson, das obras de Arthur Conan Doyle. Na série, Sherlock é um consultor da polícia que se muda para Nova York após passar um período em uma clínica de reabilitação. Ele é obrigado pelo pai a dividir o apartamento com a dra. Joan Watson, uma cirurgiã que abandonou a profissão após um trauma. Watson foi contratada para cuidar de Sherlock, mas acaba se envolvendo com o trabalho dele.

Parks and Recreation (2009), Greg Daniels e Michael Schur Em formato documental, a série acompanha o cotidiano dos empregados do Departamento de Parques de Pawnee, uma pequena cidade do estado de Indiana. Leslie, a diretora, tem a missão de transformar uma construção abandonada em um parque comunitário, mas encontra algumas dificuldades, como vizinhos mal-humorados, corretores de imóveis corruptos e um complicado processo burocrático.