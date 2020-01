Canadá, oferece bolsas de até 67 mil reais para estudantes brasileiros

A Québec International, agência de desenvolvimento econômico da província de Quebec, no Canadá, está recrutando estudantes brasileiros interessados em estudar no país. As bolsas, voltadas a programas de graduação, especialização ou mestrado, são oferecidas em parceria com cinco universidades locais e chegam a 67 mil reais (21 mil dólares canadenses). As inscrições vão até o dia 7 de fevereiro de 2020.

Participam do programa a Universidade Laval (UL), Rede de Universidade de Quebec, Escola de Administração Pública (ENAP), Instituto nacional de Pesquisa Científica (INRS) e a Universidade de Quebec em Rimouski (UQAR), uma das mais renomadas do país. As bolsas contemplam várias áreas do conhecimento, como Administração, Comunicação, Direito, Engenharia, Artes, Design e Educação.

Para participar do processo seletivo, é necessário escolher um dos programas oferecidos e preencher um formulário com informações pessoais até o dia 7 de fevereiro. Entre os dias 24 e 28 de fevereiro, serão realizadas as entrevistas por videoconferência (via Skype). É importante que o candidato demonstre um nível avançado de conhecimento do idioma francês.

Não é necessário apresentar documentos de imigração para se inscrever no programa. Após um ano no Canadá, os estudantes poderão pleitear residência permanente no país. Para conferir todas as informações sobre o processo seletivo, clique aqui.