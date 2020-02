10 livros de psicologia que te ensinarão mais do que uma vida inteira de lorota coaching

Se a mente consciente é só a ponta do iceberg, o que o remanescente submerso está fazendo enquanto vivemos nosso dia a dia? Nessa obra, o neurocientista David Eagleman mergulha nas profundezas do inconsciente para responder essa e outras questões intrigantes. Abordando temas como as lesões cerebrais, as drogas, a inteligência artificial e as ilusões de ótica, o autor faz uma viagem aos bastidores do cérebro, onde mecanismos não conscientes dirigem várias ações do cotidiano. David Eagleman é um dos cientistas mais respeitados da atualidade, diretor de um departamento que leva seu nome na Universidade de Medicina de Baylor, nos Estados Unidos. “Incógnito: As Vidas Secretas do Cérebro” foi eleito o melhor livro do ano de seu segmento pela Amazon.