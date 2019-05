The Sims 4 está disponível para download gratuito até o dia 28 de maio

“The Sims 4”, o popular jogo da Electronic Arts, está disponível para download gratuito em Windows e Mac até o dia 28 de maio. Para quem não conhece, The Sims é um game de simulação da vida real, onde o jogador cria e controla a vida de personagens virtuais, chamados de Sims. Considerado um dos mais populares do mundo, o jogo ganhou um lugar no Hall da Fama Mundial dos Videogames.

O videogame já foi lançado em várias versões, sendo “The Sims 4” a mais recente delas. Seu preço regular é de R$ 159, mas os fãs podem baixá-lo gratuitamente até o dia 28 de maio. Para fazer o download, de aproximadamente 13 GB, é necessário apenas criar uma conta gratuita no site da Origin, a plataforma de distribuição de jogos da Eletronic Arts.

A versão liberada gratuitamente é a Standard, sem atualizações. Na versão Deluxe, “The Sims 4” possui várias extensões, que adicionam ao jogo coisas como animais de estimação, novos empregos, círculos sociais e itens de luxo. Mas, ao adquirir a versão Standard, é possível comprar os recursos adicionais separadamente.

Clique aqui para acessar: The Sims 4 gratuito para Windows e Mac