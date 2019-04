30 mil arquivos pessoais de Charles Chaplin disponíveis para download

Charles Spencer Chaplin foi um dos mais importantes atores da história, além de ter sido também diretor, produtor, humorista, escritor, dançarino, roteirista e músico. Por meio de Carlitos, seu personagem mais famoso, Chaplin se tornou um fenômeno e elevou o status do cinema mudo. Em abril de 2019, completam-se 130 anos do nascimento do cineasta e, em sua homenagem, a Fundação Cineteca di Bologna digitalizou e disponibilizou online milhares de arquivos raros e pessoais de Chaplin, desde o início da carreira até os seus últimos dias, em 1977.

Os arquivos incluem tudo: desde anotações sobre filmes, até documentos pessoais, como poemas, letras, contratos, cartas, revistas, desenhos e lembranças de viagem. A maioria desses itens nunca havia sido disponibilizada para o público até então, e todos eles enriquecem a imagem de um dos maiores criadores de comédias clássicas do cinema, como “Tempos Modernos” (1936) e “O Grande Ditador” (1940).

Ao todo, estão disponíveis mais de 30 mil itens de Charles Chaplin. Para visualizá-los, basta clicar em uma das categorias: “Images” ou “Documents”. Clicando em “Topics”, também é possível conhecer os arquivos de acordo com as fases da vida e interesses de Chaplin. Para navegar pelas imagens e documentos, utilize as ferramentas de zoom presentes no canto esquerdo inferior da tela. E, para fazer o download, clique no símbolo de nuvem abaixo da legenda.

Clique aqui para acessar: 30 mil arquivos raros de Charles Chaplin