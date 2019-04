O acervo completo da revista Manchete disponível online

A Biblioteca Nacional disponibilizou online, com acesso gratuito, o acervo completo da “Manchete”, revista ilustrada semanal publicada de 1952 a 2000, pela Bloch Editores. Marcada por uma concepção moderna, a “Manchete” se destacou pela qualidade de seus textos e fotos e foi a segunda maior revista do Brasil em sua época, atrás apenas de “O Cruzeiro”.

Além de ter sido uma escola para muitos fotojornalistas de destaque, como o francês Jean Manzon, a “Manchete” também teve em sua redação nomes como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Nelson Rodrigues, Manuel Bandeira, Rubem Braga, e outros. A digitalização da revista faz parte do projeto Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, que disponibiliza publicações brasileiras já extintas.

A revista deixou se ser veiculada em agosto de 2000. Mas, teve algumas tiragens especiais até 2007. Ao todo, estão disponíveis no site da Hemeroteca Digital 2573 edições, com 316.057 páginas. Para visualizar os arquivos, basta digitar “Manchete” no campo “Periódico”. E, para navegar por cada página, use as ferramentas de zoom disponíveis no canto superior direito.

Clique aqui para acessar: Acervo completo da revista Manchete