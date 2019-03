A Praça e a Torre, de Niall Ferguson

O título completo é “A Praça e a Torre — Redes, Hierarquias e a Luta Pelo Poder Global”. Já está nas livrarias. Niall Ferguson é um historiador que navega, por vezes, contra a corrente. Ele já escreveu que o império deu mais prejuízo do que lucro à Inglaterra. Nada ortodoxo, pois. Agora, volta às livrarias com outro livro heterodoxo, no qual mostra que as redes sociais, tão na moda — como se fossem eternas —, são menos novas do que se imagina. Trecho do prefácio: “E se o sucesso, a fama e a notoriedade de Kissinger resultaram não só de seu poderoso intelecto e formidável força de vontade, mas também de sua habilidade excepcional para construir uma rede eclética de relacionamentos, não apenas com colegas fora nas administrações de Nixon e Ford, mas também com pessoas fora do governo: jornalistas, donos de jornais, embaixadores estrangeiros, chefes de Estado — e até produtores de Hollywood?”. Sinopse deste livro interessantíssimo, que estou lendo: “A maior parte da história é hierárquica: descreve papas, presidentes e líderes revolucionários. Porém, e se a razão disso for apenas o fato de as hierarquias criarem os arquivos históricos? E se estivermos ignorando redes igualmente poderosas, mas menos visíveis ― deixando-as para os defensores de teorias conspiratórias, com seus sonhos de illuminati todo-poderosos? O século 21 tem sido chamado de a era das redes. No entanto, em ‘A Praça e a Torre’, Niall Ferguson argumenta que as redes sociais não são um fenômeno novo. Desde as gráficas e pregadores que fizeram a reforma aos maçons que lideraram a Revolução Norte-Americana, passando pelo Iluminismo, as grandes guerras e até a recessão econômica de 2008/2009, foram as redes que abalaram a ordem vigente. Ao longo da História, hierarquias alojadas em altas torres governavam, mas muitas vezes o poder real residia nas redes das praças das cidades. São as redes que tendem a inovar – e é através delas que as ideias revolucionárias se espalham. Longe de ser novidade, a nossa era é a Segunda Era das Redes, com o computador pessoal no lugar da prensa móvel. Portanto, aqueles que mantêm esperanças de uma utopia de ‘cidadãos da Internet’ interconectados talvez se desapontem, pois as redes são suscetíveis a agregações, contágios, e até mesmo interrupções de atividades. E os conflitos dos séculos 16 e 17 já têm paralelos inquietantes hoje, na época do Facebook, do Estado Islâmico e do mundo de Trump”. (Crítica, 589 páginas, tradução de Angela Tesheiner e Gavin Adams).