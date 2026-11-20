Bula Streaming Apple TV Carême — O Rebelde da Culinária (2025)

Antonin Carême quer usar seu talento culinário para escapar da pobreza e conquistar prestígio na França da época de Napoleão. Seus pratos despertam o interesse de homens que sabem transformar habilidades alheias em instrumentos de poder. A aproximação com Talleyrand abre portas, mas também cria obrigações. Para crescer profissionalmente, o jovem passa a circular por ambientes onde uma conversa reservada pode ser mais importante que o jantar.

A série foi criada por Ian Kelly e Davide Serino a partir da biografia escrita por Kelly, apresentada pela Apple como “Carême: The First Celebrity Chef”. A relação entre o cozinheiro e os círculos diplomáticos tem fundamento histórico. Já as intrigas de espionagem elaboradas para a televisão pertencem à ficção, como esclarece a publicação de história “HistoryExtra”. A distinção importa porque o fascínio está justamente na liberdade de aproximar cozinha, desejo e política.

Voisin contracena com Jérémie Renier, que interpreta Talleyrand, além de Lyna Khoudri e Alice Da Luz. Martin Bourboulon, diretor de “Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan”, conduz a produção. O trabalho de um cozinheiro fornece uma posição dramática fértil: ele prepara o encontro dos poderosos, circula perto deles e pode perceber aquilo que os convidados preferem ignorar.

Em setembro de 2026, a Apple anunciou a renovação após a indicação ao Emmy Internacional na categoria de série dramática. A primeira temporada, de oito episódios, permite acompanhar a ascensão do personagem e a dificuldade de separar ambição profissional das exigências de seus protetores. Aceitar um favor pode ser o começo de uma dívida difícil de medir.