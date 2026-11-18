Bula Streaming HBO Max Portobello (2026)

Enzo Tortora está no centro de um ritual doméstico: milhões de pessoas ligam a televisão para vê-lo apresentar um programa de variedades. A familiaridade construída diante das câmeras parece uma forma de proteção. Quando seu nome surge em declarações relacionadas à Camorra, porém, a exposição adquire outro sentido. Em junho de 1983, uma batida à porta do hotel dá início a uma experiência em que sua imagem pública passa a circular sem que ele consiga controlá-la.

Fabrizio Gifuni interpreta Tortora, e Bellocchio conduz a história a partir de um caso real de erro judicial. A produção reúne o espetáculo televisivo, o funcionamento das instituições e a fabricação de uma certeza pública. O homem conhecido por receber convidados se torna o personagem observado, comentado e julgado por uma multidão.

O diretor recebeu a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes em 2021, reconhecimento por sua carreira. A distinção ajuda a situar a trajetória do cineasta, mas não é um prêmio concedido a esta minissérie. Seus dois primeiros episódios foram apresentados fora de competição no Festival de Veneza de 2025; o lançamento no streaming ocorreu em 2026.

O alcance do antigo programa torna o caso especialmente revelador. A popularidade que parecia garantir credibilidade também amplia a circulação de qualquer suspeita. A narrativa permite observar o que acontece quando a velocidade de uma acusação ultrapassa o tempo necessário para examiná-la — e quando a imagem das algemas passa a funcionar como uma resposta antes da investigação.

O roteiro é assinado por Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. Ao lado de Gifuni estão Lino Musella, Romana Maggiora Vergano e Barbora Bobulova. A temporada de seis episódios interessa a quem procura um drama sobre justiça e opinião pública, atravessado pela presença da televisão na vida cotidiana.