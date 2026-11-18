Bula Streaming Netflix O Problema Final (2026)

Na primavera de 1959, uma tempestade isola treze pessoas em uma pequena ilha próxima a Mallorca. O hotel deveria oferecer conforto e distância das preocupações do continente. A morte de uma turista transforma a estadia em um problema coletivo: enquanto não podem partir, hóspedes e funcionários precisam conviver com a possibilidade de que alguém entre eles esconda informações decisivas. Basil, ator aposentado conhecido por interpretar um detetive, acaba convocado para uma tarefa bem diferente de representar.

Jose Coronado vive Basil, enquanto Maribel Verdú interpreta a responsável pelo hotel, a senhora Ausländer. A atriz ficou conhecida internacionalmente também por seu trabalho como Mercedes em “O Labirinto do Fauno”, de Guillermo del Toro. Aqui, sua personagem precisa preservar alguma ordem em um ambiente no qual a confiança se desfaz.

A direção é de Félix Viscarret, e o roteiro adapta a obra de Pérez-Reverte com a assinatura de Alberto Macías, Carlos Molinero e Marisol Farré. O material de apresentação da Netflix situa a história na tradição do mistério de ambiente fechado: a impossibilidade de sair aumenta a pressão, e cada conversa pode mudar a maneira como se interpreta um comportamento.

O ponto de partida acrescenta uma dúvida ao jogo de suspeitos. Saber reproduzir os gestos de Sherlock Holmes significa saber investigar? A experiência de Basil pertence ao cinema, onde uma conclusão foi escrita antes de a câmera começar a rodar. Fora do estúdio, ele precisa lidar com pessoas que não conhecem suas falas nem têm obrigação de colaborar.

Um aspirante a escritor de suspense, interpretado por Martiño Rivas, se aproxima do ator. Essa parceria permite explorar a distância entre imaginar um crime e tentar compreendê-lo. A ambientação de época e o hotel isolado reforçam o convite para acompanhar pistas, observar versões e desconfiar das primeiras impressões, sem exigir familiaridade com o livro.