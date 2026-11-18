Akira Morii, produtor de “Alice in Borderland”, está por trás de “A Canção do Samurai”, na HBO Max. Lançada pela plataforma em mais de cem países e territórios, a série de 2026 leva uma irmandade de guerreiros ao centro da disputa pelo futuro do Japão.
A Canção do Samurai (2026)
Toshizo Hijikata encontra nos companheiros Isami Kondo e Soji Okita uma família que não depende de parentesco. À medida que o grupo assume a defesa de Kyoto, a amizade passa a conviver com ambições políticas, rivalidades e diferentes ideias de justiça. O Japão atravessa os últimos anos do xogunato, e cada compromisso cobra seu preço: proteger um companheiro pode significar contrariar uma autoridade; seguir uma ordem pode abrir uma ferida dentro do próprio grupo.
O vínculo com “Alice in Borderland” está nos bastidores. A produtora THE SEVEN identifica Morii como produtor das duas obras. Ele participa desta adaptação do mangá “Chiruran: Shinsengumi Requiem”, de Shinya Umemura e Eiji Hashimoto, que usa personagens históricos como ponto de partida para uma narrativa de ação. O lançamento internacional começou em maio de 2026 e abrangeu mais de cem países e territórios, segundo a empresa.
Yuki Yamada interpreta Hijikata, sob a direção de Kazutaka Watanabe. O ator também reencontra Takumi Kitamura, seu colega nos filmes de “Tokyo Revengers”. A familiaridade entre os intérpretes interessa a uma história em que camaradagem e confronto ocupam o mesmo espaço. A direção de ação é de Kensuke Sonomura, associado aos filmes de “Baby Assassins”.
A proposta tem escala de aventura, mas seu conflito mais acessível está nas escolhas dos personagens. A pertença ao grupo oferece proteção e reconhecimento; em contrapartida, exige obediência e disposição para arriscar a vida. É nessa tensão que a ambientação histórica encontra uma questão duradoura: quanto de uma convicção pessoal se pode entregar em nome da lealdade?
A recepção inclui resenhas favoráveis do “Financial Times” e do “Collider”, que destacaram a ação e a construção desse universo. Isso ajuda a situar a indicação para quem procura combates e drama de grupo, sem pressupor conhecimento prévio do mangá ou da história japonesa.
Por que assistirPara quem gostou da combinação de ação e relações sob pressão em “Alice in Borderland”, a mudança de época oferece outro caminho para acompanhar personagens levados ao limite. São oito episódios, com uma trama de lealdades que permanece compreensível mesmo para quem chega agora ao universo dos samurais.