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Toshizo Hijikata encontra nos companheiros Isami Kondo e Soji Okita uma família que não depende de parentesco. À medida que o grupo assume a defesa de Kyoto, a amizade passa a conviver com ambições políticas, rivalidades e diferentes ideias de justiça. O Japão atravessa os últimos anos do xogunato, e cada compromisso cobra seu preço: proteger um companheiro pode significar contrariar uma autoridade; seguir uma ordem pode abrir uma ferida dentro do próprio grupo.

O vínculo com “Alice in Borderland” está nos bastidores. A produtora THE SEVEN identifica Morii como produtor das duas obras. Ele participa desta adaptação do mangá “Chiruran: Shinsengumi Requiem”, de Shinya Umemura e Eiji Hashimoto, que usa personagens históricos como ponto de partida para uma narrativa de ação. O lançamento internacional começou em maio de 2026 e abrangeu mais de cem países e territórios, segundo a empresa.

Yuki Yamada interpreta Hijikata, sob a direção de Kazutaka Watanabe. O ator também reencontra Takumi Kitamura, seu colega nos filmes de “Tokyo Revengers”. A familiaridade entre os intérpretes interessa a uma história em que camaradagem e confronto ocupam o mesmo espaço. A direção de ação é de Kensuke Sonomura, associado aos filmes de “Baby Assassins”.

A proposta tem escala de aventura, mas seu conflito mais acessível está nas escolhas dos personagens. A pertença ao grupo oferece proteção e reconhecimento; em contrapartida, exige obediência e disposição para arriscar a vida. É nessa tensão que a ambientação histórica encontra uma questão duradoura: quanto de uma convicção pessoal se pode entregar em nome da lealdade?

A recepção inclui resenhas favoráveis do “Financial Times” e do “Collider”, que destacaram a ação e a construção desse universo. Isso ajuda a situar a indicação para quem procura combates e drama de grupo, sem pressupor conhecimento prévio do mangá ou da história japonesa.