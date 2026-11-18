Quando estreou em 2020, “8 em Istambul” provocou uma discussão que ultrapassou o entretenimento: a série da Netflix estava aproximando os grupos sociais da Turquia ou repetindo seus estereótipos? A divisão foi registrada pelo “Al-Monitor” e pelo jornal “la Repubblica”. Criado por Berkun Oya, o drama merece ser descoberto desde o começo, quando uma consulta revela os preconceitos de quem deveria escutar.
8 em Istambul (2020)
Meryem trabalha como faxineira e vive na periferia de Istambul. Desmaios recorrentes a levam ao consultório de Peri, uma terapeuta cuja formação e condição econômica são muito diferentes das suas. A conversa entre as duas esbarra em religião, família e desejos que nem sempre encontram palavras. Ao redor delas, outras vidas se conectam, revelando pessoas próximas no espaço e distantes na maneira de compreender o mundo.
O debate sobre a série expôs leituras opostas. Na cobertura de 2020, o “Al-Monitor” registrou tanto os elogios à tentativa de atravessar divisões sociais quanto as críticas ao uso de personagens vistos como representativos demais de cada grupo. A reportagem de “la Repubblica” também descreveu a repercussão nos círculos intelectuais e nas redes. Esse contraste ajuda a entender a força da proposta de Oya.
Öykü Karayel interpreta Meryem, e Defne Kayalar vive Peri. A relação entre paciente e terapeuta permite observar como a escuta pode ser atravessada por ideias prontas sobre os outros. A premissa se amplia com as histórias familiares e afetivas: o que parece evidente para uma personagem pode ser incompreensível para outra, mesmo quando ambas acreditam agir com boas intenções.
A primeira temporada tem oito episódios. O catálogo brasileiro da Netflix já apresenta duas temporadas, mas o ponto de partida continua sendo aquela conversa inicial. Para quem deixou o título passar, há um motivo para voltar à origem: acompanhar a construção dessas relações antes de tentar decidir quem tem razão. O drama ganha interesse quando as certezas começam a revelar suas limitações.
Por que assistirPela atenção às contradições dos personagens e pela maneira como uma situação íntima abre questões sociais maiores. É uma escolha para quem gosta de histórias guiadas por diálogo, atuação e observação dos vínculos. Comece pela primeira temporada, disponível na Netflix.