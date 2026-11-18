Bula Streaming Netflix 8 em Istambul (2020)

Meryem trabalha como faxineira e vive na periferia de Istambul. Desmaios recorrentes a levam ao consultório de Peri, uma terapeuta cuja formação e condição econômica são muito diferentes das suas. A conversa entre as duas esbarra em religião, família e desejos que nem sempre encontram palavras. Ao redor delas, outras vidas se conectam, revelando pessoas próximas no espaço e distantes na maneira de compreender o mundo.

O debate sobre a série expôs leituras opostas. Na cobertura de 2020, o “Al-Monitor” registrou tanto os elogios à tentativa de atravessar divisões sociais quanto as críticas ao uso de personagens vistos como representativos demais de cada grupo. A reportagem de “la Repubblica” também descreveu a repercussão nos círculos intelectuais e nas redes. Esse contraste ajuda a entender a força da proposta de Oya.

Öykü Karayel interpreta Meryem, e Defne Kayalar vive Peri. A relação entre paciente e terapeuta permite observar como a escuta pode ser atravessada por ideias prontas sobre os outros. A premissa se amplia com as histórias familiares e afetivas: o que parece evidente para uma personagem pode ser incompreensível para outra, mesmo quando ambas acreditam agir com boas intenções.

A primeira temporada tem oito episódios. O catálogo brasileiro da Netflix já apresenta duas temporadas, mas o ponto de partida continua sendo aquela conversa inicial. Para quem deixou o título passar, há um motivo para voltar à origem: acompanhar a construção dessas relações antes de tentar decidir quem tem razão. O drama ganha interesse quando as certezas começam a revelar suas limitações.