Bula Streaming Disney+ Interior Chinatown (2024)

Willis Wu trabalha como garçom em Chinatown e ocupa uma posição quase invisível no universo de um programa policial chamado “Black & White”. Ele gostaria de participar da ação, mas parece destinado a circular pelas bordas da história. Ao testemunhar um crime, encontra uma oportunidade de mudar de lugar. A aproximação com uma investigação também o leva a segredos de família e a perguntas sobre as regras do mundo em que vive.

O prêmio pertence ao livro: a National Book Foundation escolheu o romance de Charles Yu como vencedor da categoria ficção em 2020. O próprio escritor criou a adaptação para a televisão. Essa continuidade ajuda a entender a proposta de usar as convenções de um policial como parte do conflito. Para Willis, conquistar espaço significa também enfrentar os papéis que os outros consideram adequados para ele.

Taika Waititi dirige o primeiro episódio e integra a produção executiva. Jimmy O. Yang interpreta Willis, enquanto Ronny Chieng e Chloe Bennet participam do elenco. A combinação de investigação e comédia permite aproximar uma pergunta bastante concreta — quem recebe atenção? — de um ambiente em que a própria narrativa distribui oportunidades, tarefas e importância.

O interesse está em acompanhar alguém que costuma ser tratado como cenário. O desejo de entrar na história tem uma dimensão profissional e outra íntima: ganhar visibilidade pode exigir que Willis aceite uma imagem de si que já veio pronta. A série oferece, assim, uma maneira de pensar a representação de personagens asiáticos sem abandonar o movimento de uma investigação. Há um caso a resolver, mas há também um lugar a conquistar.