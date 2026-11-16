Bula Streaming Disney+ Light Shop: Entre a Vida e a Morte (2024)

Seis desconhecidos carregam lembranças de experiências traumáticas e começam a perceber falhas na normalidade de seus dias. Há encontros difíceis de explicar, lugares que provocam desconforto e perguntas que ninguém parece disposto a responder. No fim de um beco, uma loja iluminada recebe quem chega durante a madrugada. Seu proprietário mantém as portas abertas mesmo diante das visitas mais incomuns, como se aquele comércio obedecesse a uma necessidade que ultrapassa a venda de lâmpadas.

A adaptação parte de um quadrinho digital de Kang Full, que também assina o roteiro. O autor já havia levado outro trabalho seu à televisão com “Em Movimento”. Segundo relato publicado pelo Korean Film Council, ele aproveitou a nova versão para desenvolver histórias e emoções que não havia conseguido explorar inteiramente nas ilustrações. A mudança de linguagem amplia, portanto, o espaço dado às pessoas por trás do enigma.

Kim Hee-won faz aqui sua estreia na direção. Ju Ji-hoon interpreta o dono da loja, e Park Bo-young integra o elenco ao lado de Kim Seolhyun, Bae Seong-woo, Um Tae-gu e Lee Jung-eun. O ponto de encontro é pequeno e cotidiano, o que torna particularmente inquietante a possibilidade de que um lugar tão comum organize acontecimentos fora da experiência habitual.

A combinação de mistério e drama pede atenção às relações entre essas vidas. O medo funciona como uma primeira aproximação; memória, perda e cuidado oferecem outras maneiras de compreender os encontros. Para o espectador, a tarefa é ligar histórias que parecem isoladas sem apressar a resposta. É justamente essa passagem entre o desconforto e o vínculo humano que torna a premissa atraente.