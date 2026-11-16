Bula Streaming Disney+ The Beauty: Lindos de Morrer (2026)

Mortes violentas de modelos internacionais levam os agentes do FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett a investigar o mundo da alta-costura. A descoberta de um vírus sexualmente transmissível muda a dimensão do caso: a infecção produz uma aparência desejada, mas cobra um preço aterrorizante. Por trás da promessa de transformação, há interesses econômicos e um bilionário disposto a proteger o negócio. A investigação atravessa cidades enquanto pessoas enxergam naquela mudança uma oportunidade de refazer a própria vida.

Evan Peters e Rebecca Hall interpretam os investigadores. Ashton Kutcher vive o empresário conhecido como a Corporação, enquanto Anthony Ramos e Jeremy Pope integram o elenco, que tem participação de Bella Hadid. A temporada foi criada por Murphy e Hodgson e tem onze episódios, reunindo elementos de ficção científica, suspense policial e terror corporal.

A premissa põe o desejo estético dentro de um problema de circulação: aquilo que parece melhorar a vida também pode transformar o corpo em ameaça. Essa contradição fornece uma leitura sobre consumo e controle. O produto promete autonomia, mas cria dependência de quem detém a fórmula, a informação e os meios de impedir que suas consequências sejam conhecidas.

Há ainda uma distância importante entre desejar a mudança e compreender seu alcance. O caso policial permite investigar responsáveis, enquanto a fantasia pergunta por que tantas pessoas aceitariam o risco. Nesse encontro, a beleza funciona como mercadoria e como promessa de reconhecimento. Para quem procura uma história incomum, o atrativo está na maneira como um ideal social familiar ganha consequências físicas extremas dentro de uma conspiração.