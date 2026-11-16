Ryan Murphy e Matthew Hodgson criaram “The Beauty: Lindos de Morrer”, suspense do Disney+ com Evan Peters, Rebecca Hall e Ashton Kutcher. Em onze episódios, a busca por beleza perfeita se transforma numa investigação sobre um vírus e os interesses que cercam sua circulação.
The Beauty: Lindos de Morrer (2026)
Mortes violentas de modelos internacionais levam os agentes do FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett a investigar o mundo da alta-costura. A descoberta de um vírus sexualmente transmissível muda a dimensão do caso: a infecção produz uma aparência desejada, mas cobra um preço aterrorizante. Por trás da promessa de transformação, há interesses econômicos e um bilionário disposto a proteger o negócio. A investigação atravessa cidades enquanto pessoas enxergam naquela mudança uma oportunidade de refazer a própria vida.
Evan Peters e Rebecca Hall interpretam os investigadores. Ashton Kutcher vive o empresário conhecido como a Corporação, enquanto Anthony Ramos e Jeremy Pope integram o elenco, que tem participação de Bella Hadid. A temporada foi criada por Murphy e Hodgson e tem onze episódios, reunindo elementos de ficção científica, suspense policial e terror corporal.
A premissa põe o desejo estético dentro de um problema de circulação: aquilo que parece melhorar a vida também pode transformar o corpo em ameaça. Essa contradição fornece uma leitura sobre consumo e controle. O produto promete autonomia, mas cria dependência de quem detém a fórmula, a informação e os meios de impedir que suas consequências sejam conhecidas.
Há ainda uma distância importante entre desejar a mudança e compreender seu alcance. O caso policial permite investigar responsáveis, enquanto a fantasia pergunta por que tantas pessoas aceitariam o risco. Nesse encontro, a beleza funciona como mercadoria e como promessa de reconhecimento. Para quem procura uma história incomum, o atrativo está na maneira como um ideal social familiar ganha consequências físicas extremas dentro de uma conspiração.
Por que assistirA indicação é para quem gosta de suspense com exagero, sátira e transformações corporais perturbadoras. O ponto de partida chama atenção pela estranheza, mas encontra apoio num desejo bastante reconhecível: ser visto de outra maneira. Os onze episódios da primeira temporada estão no Disney+, com classificação indicativa de 18 anos.