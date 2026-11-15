Aos 77 anos, ela desafia um exílio obrigatório: o filme brasileiro premiado em Berlim na Netflix

Na Netflix, “O Último Azul” (2025) acompanha uma mulher de 77 anos que enfrenta uma ordem de exílio. Dirigido por Gabriel Mascaro e protagonizado por Denise Weinberg, o longa brasileiro recebeu o Urso de Prata — Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim de 2025.

Bula Streaming Netflix O Último Azul (2025)

Tereza mora numa cidade industrial da Amazônia. Nesse Brasil de ficção, o governo determina que os idosos sejam transferidos para colônias habitacionais, sob o argumento de liberar os mais jovens das responsabilidades de cuidado e ampliar a produtividade. Ao receber a convocação, ela decide realizar um desejo antes da partida imposta. A viagem pelos rios a coloca em contato com pessoas e possibilidades que escapam ao destino previsto pelas autoridades.

A violência dessa sociedade aparece na naturalidade com que transforma uma pessoa em problema administrativo. A idade passa a funcionar como justificativa para retirar escolhas, vínculos e circulação. Mascaro parte dessa regra para acompanhar uma mulher que ainda tem curiosidade pelo mundo. O conflito ganha força porque o desejo de Tereza é concreto, enquanto a linguagem do governo tenta reduzir sua existência a uma categoria.

Denise Weinberg conduz a jornada ao lado de um elenco que inclui Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo. Os encontros deslocam o filme do anúncio de uma medida opressiva para a experiência de continuar vivendo apesar dela. A Amazônia participa dessa mudança: os trajetos pelos rios abrem caminhos que não obedecem à lógica rígida da convocação oficial. O movimento da personagem passa a ser uma forma de recuperar decisões pequenas e fundamentais.

A indicação interessa pela combinação de distopia e aventura, com uma protagonista idosa no centro da ação. O roteiro, assinado por Mascaro e Tibério Azul, permite discutir envelhecimento sem restringir a personagem à dependência ou à lembrança do passado. Há um futuro em disputa, ainda que as autoridades insistam em encerrá-lo. O Grande Prêmio do Júri recebido em Berlim distingue o longa dentro da competição de 2025; para o espectador, o motivo de acompanhá-lo está nessa recusa de aceitar que outras pessoas determinem quando uma vida deixou de ter possibilidades.