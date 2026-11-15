Aubrey Plaza encontra sua versão de 18 anos nesta comédia sobre o tempo no Prime Video

No Prime Video, “Meu Eu do Futuro” (2024) coloca duas idades da mesma mulher frente a frente: Maisy Stella interpreta Elliott aos 18 anos, e Aubrey Plaza vive sua versão de 39. Megan Park escreve e dirige uma comédia que transforma uma conversa impossível numa revisão das escolhas do presente.

Bula Streaming Prime Video Meu Eu do Futuro (2024)

No aniversário de 18 anos, Elliott experimenta cogumelos com as amigas e encontra uma mulher que afirma ser ela própria no futuro. Entre provocações e perguntas, recebe conselhos sobre a família e um aviso específico: deve evitar um rapaz chamado Chad. O problema começa quando esse nome deixa de ser uma hipótese. Às vésperas de sair de casa, ela precisa decidir quanto espaço dará às recomendações de alguém que conhece consequências que ainda não viveu.

A premissa permite discutir uma vontade bastante reconhecível: receber uma orientação capaz de poupar arrependimentos. Mas o conselho vindo do futuro também pode tirar do presente aquilo que o torna uma experiência própria. Elliott ganha informação sem ganhar, na mesma medida, a compreensão que produziu aquela informação. Essa diferença alimenta tanto as situações cômicas quanto o conflito afetivo.

O contraste entre Maisy Stella e Aubrey Plaza dá corpo à conversa entre entusiasmo e experiência. Uma fala a partir de possibilidades; a outra carrega o peso do que já aconteceu. O encontro funciona porque as duas posições têm algo a defender. A juventude não aparece apenas como erro a corrigir, e a maturidade não oferece uma garantia de que será possível explicar tudo a tempo.

A indicação vale para quem procura uma comédia de amadurecimento que dê espaço às relações familiares e ao romance. A fantasia organiza a pergunta inicial, enquanto a atenção se desloca para pessoas que Elliott estava habituada a considerar parte de um cenário provisório. O verão anterior à mudança passa a ter outro valor. A graça da proposta está em imaginar o que faríamos com um aviso extraordinário e perceber que, mesmo assim, continuaríamos responsáveis por escolher.